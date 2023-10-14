Реальная панацея или эффект плацебо? Можно ли парить ноги при температуре

За окном уже стартовали первые осенние холода. А с ними — и сезон гриппа и простуды. Нередко нам проще лечиться дома своими силами с помощью древних, так называемых народных методов, чем обратиться к специалистам и избавиться от симптомов через несколько дней.
Среди распространенных народных методов лечения простуды — ванна для ног в горячей воде. Считается, что если попарить ноги в горячей воде, то температура упадет. Но правда ли это, или, возможно, такое “лечение” только ухудшит состояние?
Рассказываем об этом дальше.
Старшее поколение часто советует молодым людям при простуде парить ноги вместо того, чтобы принимать лекарства. Конечно, частый прием лекарств в большом количестве не полезен, однако на самом деле народные методы лечения — в том числе и этот — могут только навредить твоему здоровью.
Парить ноги в горячей воде — хорошая физиотерапевтическая процедура, однако таким образом можно спровоцировать ещё больший подъем температуры тела.
Кроме этого, парить ноги нельзя людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями и беременным женщинам.
Врачи говорят, что парить ноги можно только тогда, когда к этому нет противопоказаний и температура твоего тела не повышена. Делать это можно в воде, температурой не выше 40ºС.
Врачи говорят, что парить ноги можно только тогда, когда к этому нет противопоказаний и температура твоего тела не повышена. Делать это можно в воде, температурой не выше 40ºС.
После 15 мин такой процедуры не следует выходить на улицу следующие три часа.
Украинский детский врач Евгений Комаровский говорит: эффект, будто метод парения ног в горячей воде помогает при высокой температуре, можно считать психосоматическим.
Он отмечает, что врачи и научная литература относятся к этому методу не только скептически, но и крайне негативно.
— С учетом того факта, что ожоговые центры регулярно встречаются с детьми и взрослыми, которые засунули ноги в кипяток, медицинская наука видит в этом процессе так много минусов и так мало плюсов, что категорически не рекомендует парить ноги никому, никогда и ни при каких обстоятельствах, — объясняет врач Комаровский.
Лучше забыть о таком методе лечения, ведь горячая ванна для ног способствует оттоку крови от головы и сердца.
Лучше забыть о таком методе лечения, ведь горячая ванна для ног способствует оттоку крови от головы и сердца.
Противопоказаны такие процедуры и тем, кто страдает варикозом. Как распознать и вылечить варикозное заболевание вен, мы писали раньше.
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