Реальная панацея или эффект плацебо? Можно ли парить ноги при температуре

За окном уже стартовали первые осенние холода. А с ними — и сезон гриппа и простуды. Нередко нам проще лечиться дома своими силами с помощью древних, так называемых народных методов, чем обратиться к специалистам и избавиться от симптомов через несколько дней.

Среди распространенных народных методов лечения простуды — ванна для ног в горячей воде. Считается, что если попарить ноги в горячей воде, то температура упадет. Но правда ли это, или, возможно, такое “лечение” только ухудшит состояние?

Рассказываем об этом дальше.

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В каких случаях нельзя парить ноги при простуде

Старшее поколение часто советует молодым людям при простуде парить ноги вместо того, чтобы принимать лекарства. Конечно, частый прием лекарств в большом количестве не полезен, однако на самом деле народные методы лечения — в том числе и этот — могут только навредить твоему здоровью.

Парить ноги в горячей воде — хорошая физиотерапевтическая процедура, однако таким образом можно спровоцировать ещё больший подъем температуры тела.

Кроме этого, парить ноги нельзя людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями и беременным женщинам.

Врачи говорят, что парить ноги можно только тогда, когда к этому нет противопоказаний и температура твоего тела не повышена. Делать это можно в воде, температурой не выше 40ºС.

После 15 мин такой процедуры не следует выходить на улицу следующие три часа.

Можно ли парить ноги при температуре

Украинский детский врач Евгений Комаровский говорит: эффект, будто метод парения ног в горячей воде помогает при высокой температуре, можно считать психосоматическим.

Он отмечает, что врачи и научная литература относятся к этому методу не только скептически, но и крайне негативно.

— С учетом того факта, что ожоговые центры регулярно встречаются с детьми и взрослыми, которые засунули ноги в кипяток, медицинская наука видит в этом процессе так много минусов и так мало плюсов, что категорически не рекомендует парить ноги никому, никогда и ни при каких обстоятельствах, — объясняет врач Комаровский.

Лучше забыть о таком методе лечения, ведь горячая ванна для ног способствует оттоку крови от головы и сердца.

Противопоказаны такие процедуры и тем, кто страдает варикозом. Как распознать и вылечить варикозное заболевание вен, мы писали раньше.

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