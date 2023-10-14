Реальна панацея або ефект плацебо? Чи можна парити ноги при температурі

За вікном вже стартували перші осінні холоди. А з ними — й сезон грипу та застуди. Нерідко нам простіше лікуватися вдома самотужки з допомогою давніх, так званих народних методів, аніж звернутися до фахівців та позбутися симптомів за кілька днів.
Серед поширених народних методів лікування застуди — тримання ніг у гарячій воді. Вважається, що якщо попарити ноги у гарячій воді, то температура спаде. Та чи справді це так, чи, можливо, таке “лікування” лише погіршить стан?
Розповідаємо про це далі.
Старше покоління часто радить молодим людям при застуді парити ноги, замість того, аби приймати ліки. Звісно, часте приймання ліків у великій кількості не є корисним, однак насправді народні методи лікування — зокрема і цей, — можуть лише нашкодити твоєму здоров’ю.
Парити ноги в гарячій воді — хороша фізіотерапевтична процедура, однак таким чином можна спровокувати ще більший підйом температури тіла.
Окрім цього, парити ноги не можна людям, що страждають на серцево-судинні захворювання та вагітним жінкам.
Лікарі кажуть, що парити ноги можна лише тоді, коли до цього немає протипоказань та коли температура твого тіла не підвищена. Робити це можна у воді, температурою не вище за 40ºС.
Лікарі кажуть, що парити ноги можна лише тоді, коли до цього немає протипоказань та коли температура твого тіла не підвищена. Робити це можна у воді, температурою не вище за 40ºС.
Після 15 хв такої процедури не варто виходити на вулицю наступні три години.
Український дитячий лікар Євген Комаровський каже: ефект, наче метод паріння ніг у гарячій воді допомагає під час високої температури, можна вважати психосоматичним.
Він зазначає, що лікарі та наукова література ставляться до цього методу не лише скептично, а й вкрай негативно.
— З урахуванням того факту, що опікові центри регулярно зустрічаються з дітьми й дорослими, які засунули ноги в окріп, то медична наука бачить в цьому процесі так багато мінусів і так мало плюсів, що категорично не рекомендує парити ноги нікому, ніколи та ні за яких обставин, — пояснює лікар Комаровський.
Краще забути про такий метод лікування, адже гаряча ванна для ніг сприяє відтоку крові від голови й серця.
Краще забути про такий метод лікування, адже гаряча ванна для ніг сприяє відтоку крові від голови й серця.
Протипоказані такі процедури й тим, хто страждає на варикоз. Як розпізнати та вилікувати варикозне захворювання вен, ми писали раніше.
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