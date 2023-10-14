Реальна панацея або ефект плацебо? Чи можна парити ноги при температурі

За вікном вже стартували перші осінні холоди. А з ними — й сезон грипу та застуди. Нерідко нам простіше лікуватися вдома самотужки з допомогою давніх, так званих народних методів, аніж звернутися до фахівців та позбутися симптомів за кілька днів.

Серед поширених народних методів лікування застуди — тримання ніг у гарячій воді. Вважається, що якщо попарити ноги у гарячій воді, то температура спаде. Та чи справді це так, чи, можливо, таке “лікування” лише погіршить стан?

Розповідаємо про це далі.

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В яких випадках не можна парити ноги при застуді

Старше покоління часто радить молодим людям при застуді парити ноги, замість того, аби приймати ліки. Звісно, часте приймання ліків у великій кількості не є корисним, однак насправді народні методи лікування — зокрема і цей, — можуть лише нашкодити твоєму здоров’ю.

Парити ноги в гарячій воді — хороша фізіотерапевтична процедура, однак таким чином можна спровокувати ще більший підйом температури тіла.

Окрім цього, парити ноги не можна людям, що страждають на серцево-судинні захворювання та вагітним жінкам.

Лікарі кажуть, що парити ноги можна лише тоді, коли до цього немає протипоказань та коли температура твого тіла не підвищена. Робити це можна у воді, температурою не вище за 40ºС.

Після 15 хв такої процедури не варто виходити на вулицю наступні три години.

Чи можна парити ноги при температурі

Український дитячий лікар Євген Комаровський каже: ефект, наче метод паріння ніг у гарячій воді допомагає під час високої температури, можна вважати психосоматичним.

Він зазначає, що лікарі та наукова література ставляться до цього методу не лише скептично, а й вкрай негативно.

— З урахуванням того факту, що опікові центри регулярно зустрічаються з дітьми й дорослими, які засунули ноги в окріп, то медична наука бачить в цьому процесі так багато мінусів і так мало плюсів, що категорично не рекомендує парити ноги нікому, ніколи та ні за яких обставин, — пояснює лікар Комаровський.

Краще забути про такий метод лікування, адже гаряча ванна для ніг сприяє відтоку крові від голови й серця.

Протипоказані такі процедури й тим, хто страждає на варикоз. Як розпізнати та вилікувати варикозне захворювання вен, ми писали раніше.

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