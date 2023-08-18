Тече з носа? Не поспішай до магазину! Як зробити соляний розчин для промивання

Якщо тобі здається, що промивання носа доречне лише під час застуди, то маєш знати: це — корисна річ для профілактики вірусних хвороб.

Якщо в тебе з’явилися симптоми застуди або ціни на аптечні засоби здаються невиправдано високими, ми пропонуємо спробувати приготувати соляний розчин для промивання носа в домашніх умовах.

Як приготувати соляний розчин для промивання носа

Зробити розчин для промивання носа самостійно дуже легко.

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Для цього тобі знадобляться один літр води та дев’ять грамів солі — важливо чітко відважити сіль.

Розчини сіль у воді, постав на вогонь та тримай до закипання, а після однієї хвилини кипіння вимкни вогонь.

Промивати ніс таким соляним розчином можна лише тоді, коли він охолоне до комфортної температури.

Як промивати ніс соляним розчином

Набери розчин у посудину — маленьку лійку, чайник чи просто у жменю. Закинь голову та обережно влий розчин в одну ніздрю. Дай розчину витекти через іншу носову пазуху або через горло у рот.

А проте нагадаємо, що краще за будь-яких симптомів одразу звернутися до лікаря. Самолікування може бути шкідливим.

Але такі промивання не допоможуть тобі під час алергічного риніту. Як відрізнити застуду від алергічного риніту та як лікуватися — розповідали в іншому матеріалі.

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