Течет из носа? Не спеши в магазин! Как сделать соляной раствор для промывания

Если тебе кажется, что промывание носа уместно только во время простуды, то должен/(-а) знать: это полезная вещь для профилактики вирусных болезней.
Если у тебя появились симптомы простуды или цены на аптечные средства кажутся неоправданно высокими, мы предлагаем попробовать приготовить соляной раствор для промывания носа в домашних условиях.
Сделать раствор для промывания носа самостоятельно очень легко.
Для этого тебе понадобится один литр воды и девять граммов соли — важно четко отсчитать норму соли.
Для этого тебе понадобится один литр воды и девять граммов соли — важно четко отсчитать норму соли.
Раствори соль в воде, поставь на огонь и держи до закипания, а после одной минуты кипения — выключи огонь.
Промывать нос таким соляным раствором можно только тогда, когда он охладится до комфортной температуры.
Однако напомним, что лучше при любых симптомах сразу же обратиться к врачу. Самолечение может навредить здоровью.
Но такие промывания не помогут во время аллергического ринита. Как отличить простуду от аллергического ринита и как лечиться, рассказывали в другом материале.
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