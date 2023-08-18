Течет из носа? Не спеши в магазин! Как сделать соляной раствор для промывания

Если тебе кажется, что промывание носа уместно только во время простуды, то должен/(-а) знать: это полезная вещь для профилактики вирусных болезней.

Если у тебя появились симптомы простуды или цены на аптечные средства кажутся неоправданно высокими, мы предлагаем попробовать приготовить соляной раствор для промывания носа в домашних условиях.

Как приготовить соляной раствор для промывания носа.

Сделать раствор для промывания носа самостоятельно очень легко.

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Для этого тебе понадобится один литр воды и девять граммов соли — важно четко отсчитать норму соли.

Раствори соль в воде, поставь на огонь и держи до закипания, а после одной минуты кипения — выключи огонь.

Промывать нос таким соляным раствором можно только тогда, когда он охладится до комфортной температуры.

Как промывать нос соляным раствором

Набери раствор в сосуд — маленькую лейку, чайник или прямо в горсть руки. Закинь голову и осторожно влей раствор в одну ноздрю. Дай раствору вытечь через другую носовую пазуху или через горло в рот.

Однако напомним, что лучше при любых симптомах сразу же обратиться к врачу. Самолечение может навредить здоровью.

Но такие промывания не помогут во время аллергического ринита. Как отличить простуду от аллергического ринита и как лечиться, рассказывали в другом материале.

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