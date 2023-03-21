Не простуда и не вирус, а дышать не можешь? Как уменьшить симптомы аллергического ринита

Когда закладывает нос, стандарты счастья значительно снижаются, а проблемы уходят на второй план. Ты начинаешь сожалеть, как не ценил(-а) свободное дыхание носом, когда был шанс.

Чтобы снова почувствовать радость дыхания полной грудью, люди начинают пользоваться спреями, противопростудными и противовирусными. Однако все это может оказаться бездейственным, ведь причиной заложенности может быть аллергический ринит.

Что это за болезнь, что ее провоцирует и главное, как уменьшить неприятные симптомы аллергического ринита, рассказал врач-аллерголог Артемий Богомолов для SIM Health & Medicine.

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Аллергический ринит: почему ты не дышишь

Аллергический ринит — это воспаление слизистой, которое провоцируют аллергены. Воспалительный процесс может задеть не только слизистую носа, а и глаз, евстахиеву трубу, среднее ухо, пазухи и глотку — все это не смертельно, но вызывает немалый дискомфорт.

Самые распространенные аллергены, которые могут провоцировать ринит:

аллерген клеща домашней пыли;

плесневые и дрожжеподобные грибы;

шерсть, эпидермис, экскременты домашних животных;

эпидермис и волосы человека;

пера и экскременты птиц;

корм для рыб;

части хитиновой оболочки и экскременты разных насекомых;

пыльца комнатных и уличных растений;

продукты бытовой химии, косметики;

бактерии, вирусы;

другие вещества химического и биологического происхождения.

Домашняя пыль — это смесь бытовых аллергенов и микроорганизмов, для которых пыль работает как эффективное транспортное средство.

Как уменьшить симптомы аллергического ринита?

Существует три шага в лечении аллергического ринита, которые помогут уменьшить дискомфортные симптомы аллергической заложенности носа.

элиминационная терапия;

увлажняющие гигиенические средства;

антигистаминные препараты, кромоны, топические глюкокортикостероиды.

Элиминационной терапии следует выделить отдельное место, ведь ее применяют на всех этапах лечения. Без нее невозможно даже частичное решение проблемы респираторной аллергии, ринита и бронхиальной астмы.

Дело в том, что тяжесть симптомов напрямую зависит как от контакта с аллергеном, так и от его концентрации в окружающей среде.

Элиминационная терапия — устранение аллергенов из окружения пациента, вызывающих обострение и ухудшение клинических симптомов.

Примеры и эффективность элиминационных мер

Благодаря элиминационной терапии можно добиться улучшения состояния пациента с аллергическим ринитом даже без лекарств.

К примеру, у пациентов, чувствительных к аллергенам собак и кошек, симптомы появляются только при контакте с ними или с псевдоаллергеном — переносчиком: шерсть, пух, эпидермис и т.д.

Чтобы уменьшить влияние аллергенов на организм, врачи рекомендуют соблюдать определенные правила и поддерживать чистоту. В частности:

регулярно проветривай помещение;

убери ковры;

используй непроницаемые чехлы для подушек и одеял;

стирай белье при температуре 55–60 °С;

используй воздухоочиститель с фильтром HEPA.

Дополнительно пациенту рекомендуют делать регулярные орошения/промывания носа солевыми растворами: физиологическими — NaCl 0,9% и гипертоническими — концентрация NaCl 0,9%.

Для точной диагностики причины аллергии и получения полноценных рекомендаций по элиминации и правильного подбора лечения, обратись к врачу-аллергологу.

Ринит, к сожалению, не самое страшное проявление аллергии, иногда из-за нее можно погибнуть. Мы рассказали все о видах аллергии и распространенных аллергенах.

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