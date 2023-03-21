Не простуда и не вирус, а дышать не можешь? Как уменьшить симптомы аллергического ринита

Когда закладывает нос, стандарты счастья значительно снижаются, а проблемы уходят на второй план. Ты начинаешь сожалеть, как не ценил(-а) свободное дыхание носом, когда был шанс.
Чтобы снова почувствовать радость дыхания полной грудью, люди начинают пользоваться спреями, противопростудными и противовирусными. Однако все это может оказаться бездейственным, ведь причиной заложенности может быть аллергический ринит.
Что это за болезнь, что ее провоцирует и главное, как уменьшить неприятные симптомы аллергического ринита, рассказал врач-аллерголог Артемий Богомолов для SIM Health & Medicine.
Аллергический ринит — это воспаление слизистой, которое провоцируют аллергены. Воспалительный процесс может задеть не только слизистую носа, а и глаз, евстахиеву трубу, среднее ухо, пазухи и глотку — все это не смертельно, но вызывает немалый дискомфорт.
Самые распространенные аллергены, которые могут провоцировать ринит:
Домашняя пыль — это смесь бытовых аллергенов и микроорганизмов, для которых пыль работает как эффективное транспортное средство.
Существует три шага в лечении аллергического ринита, которые помогут уменьшить дискомфортные симптомы аллергической заложенности носа.
Элиминационной терапии следует выделить отдельное место, ведь ее применяют на всех этапах лечения. Без нее невозможно даже частичное решение проблемы респираторной аллергии, ринита и бронхиальной астмы.
Дело в том, что тяжесть симптомов напрямую зависит как от контакта с аллергеном, так и от его концентрации в окружающей среде.
Элиминационная терапия — устранение аллергенов из окружения пациента, вызывающих обострение и ухудшение клинических симптомов.
Элиминационная терапия — устранение аллергенов из окружения пациента, вызывающих обострение и ухудшение клинических симптомов.
Благодаря элиминационной терапии можно добиться улучшения состояния пациента с аллергическим ринитом даже без лекарств.
К примеру, у пациентов, чувствительных к аллергенам собак и кошек, симптомы появляются только при контакте с ними или с псевдоаллергеном — переносчиком: шерсть, пух, эпидермис и т.д.
Чтобы уменьшить влияние аллергенов на организм, врачи рекомендуют соблюдать определенные правила и поддерживать чистоту. В частности:
Дополнительно пациенту рекомендуют делать регулярные орошения/промывания носа солевыми растворами: физиологическими — NaCl 0,9% и гипертоническими — концентрация NaCl 0,9%.
Для точной диагностики причины аллергии и получения полноценных рекомендаций по элиминации и правильного подбора лечения, обратись к врачу-аллергологу.
Ринит, к сожалению, не самое страшное проявление аллергии, иногда из-за нее можно погибнуть. Мы рассказали все о видах аллергии и распространенных аллергенах.
Не пропускай самое интересное, подписывайся на наш Telegram-канал.