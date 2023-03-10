Все, что нужно знать об аллергии: самые распространенные аллергены и профилактика

Аллергия приобретает различные проявления: от чихания и заложенности носа до отека дыхательных путей. Последнее может легко убить человека.
Хуже всего, что аллергическая реакция может возникнуть внезапно, а лекарств, которые раз и навсегда избавят тебя от нее, просто не существует. Придется просто лечить симптомы антигистаминными препаратами.
Все об аллергии, самых распространенных аллергенах и средствах профилактики, которые могут спасти жизнь аллергика, рассказали в SIM Health & Medicine.
Аллергическая реакция возникает, когда иммунная система человека становится гиперчувствительной к определенным веществам — аллергенам. Очень часто в список аллергенов входят пищевые продукты, пыльца, лекарства или пчелиный яд и т.д.
Для большинства людей эти аллергены безвредны. Аллергия на раздражители возникает тогда, когда иммунная система имеет определенный тип побочной реакции на них.
Иммунная система попытается уничтожить аллерген, ведь воспринимет его как посторонний агент, вредящий организму. Она будет выделять антитела, которые и будут провоцировать симптомы.
Иммунная система попытается уничтожить аллерген, ведь воспринимет его как посторонний агент, вредящий организму. Она будет выделять антитела, которые и будут провоцировать симптомы.
Аллергия проявляется не сразу, нужно время, чтобы иммунная система выработала чувствительность к аллергену.
Со временем она научится распознавать и запоминать его, а затем начнёт вырабатывать антитела. Этот процесс называется сенсибилизация.
Одно из проявлений аллергии — отек. Если он поражает дыхательные пути, то представляет угрозу жизни человека.
В SIM также поделились списком самых распространенных аллергенов, которые могут стать виновниками аллергической реакции:
Что касается продуктов, то чаще всего провоцируют аллергию яйца, особенно белок, рыба, молоко, арахис, орехи, ракообразные моллюски, пшеница, соя.
Они могут спровоцировать определенную симптоматическую реакцию, которая будет свидетельствовать об аллергии. Это:
При этом проявлении аллергии человеку необходима неотложная медицинская помощь, иначе возможен летальный исход.
При этом проявлении аллергии человеку необходима неотложная медицинская помощь, иначе возможен летальный исход.
В SIM отметили, что аллергию нельзя полностью вылечить, поэтому бурную реакцию организма на аллерген полностью убрать не удастся. Что можно сделать, так это предотвратить возникновение симптомов. Для этого тебе надо:
Аллергия опасна для жизни, однако гораздо чаще она просто мешает нормально жить. В частности, это касается сезонной аллергии, из-за которой страдают миллионы людей. Как помочь себе самостоятельно при сезонной аллергии, читай в материале.
Не пропускай самое интересное, подписывайся на наш Telegram-канал.