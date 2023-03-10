Все, что нужно знать об аллергии: самые распространенные аллергены и профилактика

Аллергия приобретает различные проявления: от чихания и заложенности носа до отека дыхательных путей. Последнее может легко убить человека.

Хуже всего, что аллергическая реакция может возникнуть внезапно, а лекарств, которые раз и навсегда избавят тебя от нее, просто не существует. Придется просто лечить симптомы антигистаминными препаратами.

Все об аллергии, самых распространенных аллергенах и средствах профилактики, которые могут спасти жизнь аллергика, рассказали в SIM Health & Medicine.

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Аллергия: как возникает и чем грозит

Аллергическая реакция возникает, когда иммунная система человека становится гиперчувствительной к определенным веществам — аллергенам. Очень часто в список аллергенов входят пищевые продукты, пыльца, лекарства или пчелиный яд и т.д.

Для большинства людей эти аллергены безвредны. Аллергия на раздражители возникает тогда, когда иммунная система имеет определенный тип побочной реакции на них.

Иммунная система попытается уничтожить аллерген, ведь воспринимет его как посторонний агент, вредящий организму. Она будет выделять антитела, которые и будут провоцировать симптомы.

Аллергия проявляется не сразу, нужно время, чтобы иммунная система выработала чувствительность к аллергену.

Со временем она научится распознавать и запоминать его, а затем начнёт вырабатывать антитела. Этот процесс называется сенсибилизация.

Одно из проявлений аллергии — отек. Если он поражает дыхательные пути, то представляет угрозу жизни человека.

Самые распространенные аллергены и последствия

В SIM также поделились списком самых распространенных аллергенов, которые могут стать виновниками аллергической реакции:

лекарства;

бытовая пыль и пыльца растений;

пищевые продукты;

укусы насекомых.

Что касается продуктов, то чаще всего провоцируют аллергию яйца, особенно белок, рыба, молоко, арахис, орехи, ракообразные моллюски, пшеница, соя.

Проявления аллергии

Они могут спровоцировать определенную симптоматическую реакцию, которая будет свидетельствовать об аллергии. Это:

заложенный нос, насморк, зуд носа и глаз, слезотечение; кашель, одышка, охриплость; опухший язык, губы и лицо, зуд неба; значительный отек в месте укуса; внезапное снижение АД; крапивница, или красная и очень зудящая сыпь; головокружение; давление в груди; анафилаксия — смертельно опасное проявление аллергии, которое может достичь своего апогея всего через несколько минут после контакта с аллергеном.

При этом проявлении аллергии человеку необходима неотложная медицинская помощь, иначе возможен летальный исход.

Профилактика

В SIM отметили, что аллергию нельзя полностью вылечить, поэтому бурную реакцию организма на аллерген полностью убрать не удастся. Что можно сделать, так это предотвратить возникновение симптомов. Для этого тебе надо:

избегать контакта с известными аллергенами;

носить с собой два автоинжектора;

сообщить окружающим о своей аллергии и научить их пользоваться автоинжектором;

нелишне носить медицинский идентификационный браслет.

Аллергия опасна для жизни, однако гораздо чаще она просто мешает нормально жить. В частности, это касается сезонной аллергии, из-за которой страдают миллионы людей. Как помочь себе самостоятельно при сезонной аллергии, читай в материале.

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