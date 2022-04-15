Захопливий комікс про мінну безпеку для дитини — завантаж безкоштовно

Російські військові йдуть з наших земель, залишаючи небезпечні “сувеніри”, які можуть коштувати життя. Це міни та залишки снарядів, що не розірвалися.

І ми, батьки, мусимо не тільки бути особливо пильними щодо себе, але й пояснити дітям, де чатує небезпека та чому не можна чіпати підозрілі предмети.

Саме для цього в Україні створили захопливий комікс Мінна безпека не без Пека.

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Розробники кажуть: діти — особлива аудиторія. Їм потрібні додаткові роз’яснення у зрозумілій та доступній формі, як діяти, щоб зберегти собі життя.

Книжка інтерактивна, тож за QR-посиланнями можна перевірити свої знання про вибухонебезпечні предмети або переглянути корисне відео за темою.

Це дозволяє засвоїти матеріал в ігровій формі.

Завантажити книжку можна абсолютно безкоштовно за посиланнями:

Розробили таку корисну книжечку спільно Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій та видавництво Ранок.

Нагадаємо, раніше ми ділилися з вами нетривіальними способами, як підтримати дитину в зоні бойових дій.