Захопливий комікс про мінну безпеку для дитини — завантаж безкоштовно

Російські військові йдуть з наших земель, залишаючи небезпечні “сувеніри”, які можуть коштувати життя. Це міни та залишки снарядів, що не розірвалися.
І ми, батьки, мусимо не тільки бути особливо пильними щодо себе, але й пояснити дітям, де чатує небезпека та чому не можна чіпати підозрілі предмети.
Саме для цього в Україні створили захопливий комікс Мінна безпека не без Пека.
Розробники кажуть: діти — особлива аудиторія. Їм потрібні додаткові роз’яснення у зрозумілій та доступній формі, як діяти, щоб зберегти собі життя.
Книжка інтерактивна, тож за QR-посиланнями можна перевірити свої знання про вибухонебезпечні предмети або переглянути корисне відео за темою.
Це дозволяє засвоїти матеріал в ігровій формі.
Завантажити книжку можна абсолютно безкоштовно за посиланнями:
Розробили таку корисну книжечку спільно Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій та видавництво Ранок.
Нагадаємо, раніше ми ділилися з вами нетривіальними способами, як підтримати дитину в зоні бойових дій.