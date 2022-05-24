Виходимо за межі PowerPoint: в Україні запускається ненудна шкільна інформатика для майбутніх кібервоїнів

Ми звикли, що інформатика — це базовий курс із користування PowerPoint або Exele, що навіть звучить застаріло.

Тепер, коли юні генії буквально з народження живуть у світі технологій, їм доводиться стикатися з багатьма викликами цього світу.

Зокрема й з першою у світі інформаційною війною, до якої не були готові навіть дорослі.

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Тому Мінцифри спільно з Міносвіти та програмою EU4DigitalUA анонсували проект з оновлення шкільного курсу Інформатика NewG.

Вже зовсім скоро, після детальної розробки та вдосконалення курсу, його запустять у пілотній версії, а згодом у вільному доступі на сайті Всеукраїнської школи онлайн.

Для розвитку цього курсу змінять програму з навчання та оцінювання учнів. Також до розробки проекту залучать найкращих українських та європейських ІТ-експертів.

Повністю зміниться навчальний контент з цього предмету для учнів 1–11 класів.

Звісно, після проходження цього курсу ваша дитина навряд чи знатиме мови програмування, проте володітиме базовими поняттями про те, як взаємодіяти у сучасному кіберсвіті без шкоди для себе та інших.

Цей курс навчатиме багато чого іншого, проте з новою актуальною і покращеною програмою, яка буде цікавою та корисною для твоєї дитини.

Тож українська освіта вже рухається вперед. Ми відходимо від старого й радянського до сучасного, і за цим велике майбутнє.

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