Выходим за пределы PowerPoint: в Украине запускается нескучная школьная информатика для будущих кибервоинов

Мы привыкли, что информатика — это базовый курс по использованию PowerPoint или Exele, что даже звучит устарело.

Теперь, когда юные гении буквально с рождения живут в мире технологий, им приходится сталкиваться со многими вызовами этого мира.

В том числе и с первой в мире информационной войной, к которой не были готовы даже взрослые.

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Поэтому Минцифры совместно с Минобразования и программой EU4DigitalUA анонсировали проект по обновлению школьного курса Информатика NewG.

Уже совсем скоро, после детальной разработки и совершенствования курса, его запустят в пилотной версии, а затем в свободном доступе на сайте Всеукраинской школы онлайн.

Для развития этого курса изменят программу обучения и оценки учащихся. Также к разработке проекта будут привлечены лучшие украинские и европейские IТ-эксперты.

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Полностью изменится обучающий контент по этому предмету для учащихся 1–11 классов.

Конечно, после прохождения этого курса ваш ребенок вряд ли будет знать языки программирования, однако он будет владеть базовыми понятиями о том, как взаимодействовать в современном кибермире без ущерба для себя и других.

Этот курс будет обучать и многому другому, однако по новой актуальной и улучшенной программе, которая будет интересна и полезна для твоего ребенка.

Поэтому украинское образование уже двигается вперед, мы отходим от старого и советского к настоящему, и за этим большое будущее.

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