Родительство

Выходим за пределы PowerPoint: в Украине запускается нескучная школьная информатика для будущих кибервоинов

Вероника Кононенко, практикантка сайта 24 мая 2022, 17:30
інформатика
Фото: Unsplash

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