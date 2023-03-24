Must-visit, за версією Олександра Педана: які місця варто відвідати у Чернівцях

Україна продовжує дивувати нас своєю багатогранністю та красою локацій то в тому, то в іншому регіоні. Та як багато цікавого ми ще не знаємо про власну країну! І скільки всього нам потрібно побачити зараз та після перемоги.
Своїм списком цікавих місць в Чернівцях поділився й український ведучий проектів на новому каналі та громадський діяч Олександр Педан. Разом зі своєю донькою Валерією він продовжує знайомити українську молодь з університетами нашої країни.
Все це відбувається в рамках освітнього тревел-шоу УніверCheck, черговий випуск якого чекає на українців 25 березня о 7:30 на Новому каналі. У ньому ведучі розкажуть детальніше про Чернівецький університет, а заразом — і про місто Чернівці.
Які місця варто обов’язково відвідати у Чернівцях — розповідає Олександр Педан спільно з одним із найкращих екскурсоводів міста Паном Ярком.
Свого часу Театральна площа Чернівців була місцем, де продавали рибу. Але місцеві жителі закликали владу прибрати базар, адже влітку прогулюватися містом було неможливо через запах. Зрештою, чернівчани перемогли, а на місці базару за 14 місяців побудували Чернівецький театр.
— Цікавий факт, що тут свого часу розпочинав кар’єру актор Іван Миколайчук. А ще на Театральній площі Чернівців вперше прозвучала пісня Червона рута. Звісно, виконав її Володимир Івасюк, якому на той час був лише 21 рік, — розповідає екскурсовод.
Володимир Івасюк, до речі, навчався в Чернівецькому університеті, здобував тут лікарський фах.
Це не лише пам’ятка архітектури, а й музичний експонат: тут тихенько звучить мелодія, яку написав угорський композитор Ференц Ліст.
Пам’ятник має незвичний вигляд: вертикально перевернуте фортепіано, зверху на якому сидить фігурка композитора.
Пам’ятник має незвичний вигляд: вертикально перевернуте фортепіано, зверху на якому сидить фігурка композитора.
Туристи, як заведено, труть носа фігурці — на щастя та вдачу.
Пішохідна зона завжди наповнена людьми. До того, як мати ім’я Ольги Кобилянської, цю вулицю називали Панською.
І містяни, і гості Чернівців люблять прогулюватися цією вулицею, уявляючи себе тими самими панами та панночками.
І містяни, і гості Чернівців люблять прогулюватися цією вулицею, уявляючи себе тими самими панами та панночками.
Відкривати цікаві місця України — легко! Куди можна поїхати в Україні навесні та влітку — ми розповідали тобі в нашому іншому матеріалі.
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