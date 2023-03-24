Must-visit, за версією Олександра Педана: які місця варто відвідати у Чернівцях

Україна продовжує дивувати нас своєю багатогранністю та красою локацій то в тому, то в іншому регіоні. Та як багато цікавого ми ще не знаємо про власну країну! І скільки всього нам потрібно побачити зараз та після перемоги.

Своїм списком цікавих місць в Чернівцях поділився й український ведучий проектів на новому каналі та громадський діяч Олександр Педан. Разом зі своєю донькою Валерією він продовжує знайомити українську молодь з університетами нашої країни.

Все це відбувається в рамках освітнього тревел-шоу УніверCheck, черговий випуск якого чекає на українців 25 березня о 7:30 на Новому каналі. У ньому ведучі розкажуть детальніше про Чернівецький університет, а заразом — і про місто Чернівці.

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Куди піти у Чернівцях

Які місця варто обов’язково відвідати у Чернівцях — розповідає Олександр Педан спільно з одним із найкращих екскурсоводів міста Паном Ярком.

Театральна площа і театр

Свого часу Театральна площа Чернівців була місцем, де продавали рибу. Але місцеві жителі закликали владу прибрати базар, адже влітку прогулюватися містом було неможливо через запах. Зрештою, чернівчани перемогли, а на місці базару за 14 місяців побудували Чернівецький театр.

— Цікавий факт, що тут свого часу розпочинав кар’єру актор Іван Миколайчук. А ще на Театральній площі Чернівців вперше прозвучала пісня Червона рута. Звісно, виконав її Володимир Івасюк, якому на той час був лише 21 рік, — розповідає екскурсовод.

Володимир Івасюк, до речі, навчався в Чернівецькому університеті, здобував тут лікарський фах.

Пам’ятник Ференцу Лісту (площа Філармонії)

Це не лише пам’ятка архітектури, а й музичний експонат: тут тихенько звучить мелодія, яку написав угорський композитор Ференц Ліст.

Пам’ятник має незвичний вигляд: вертикально перевернуте фортепіано, зверху на якому сидить фігурка композитора.

Туристи, як заведено, труть носа фігурці — на щастя та вдачу.

Вулиця Кобилянської

Пішохідна зона завжди наповнена людьми. До того, як мати ім’я Ольги Кобилянської, цю вулицю називали Панською.

І містяни, і гості Чернівців люблять прогулюватися цією вулицею, уявляючи себе тими самими панами та панночками.

Must-visit, за версією Олександра Педана: які місця варто відвідати у Чернівцях / 3 Фотографії

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