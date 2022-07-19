Побував на “вибуху” на газовій станції та випробував VR-лабораторію — Педан відвідав Сумський університет

У шостому випуску соціального проекту УніверCheck про університети України телеведучий Олександр Педан разом з донькою завітав у Сумський державний університет та випробував інноваційні технології.

Електронна система розрахунку води та світла, лабораторія віртуальної та доповненої реальності, вебінар-студії — це ті речі, які відрізняють Сумський державний університет від інших українських ВНЗ.

СумДУ — серед найкращих українських університетів. У 2021 році він навіть очолив рейтинг. І зараз мені зрозуміло чому: ВНЗ має дуже передовий підхід до навчання. Ми були приємно здивовані! — каже Педан.

Університет дуже прогресивний. У ньому навіть є VR-лабораторія! Чотири студенти перебувають у віртуальній реальності, а решта з групи спостерігають за ними через монітори й по мікрофону радять, що робити.

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Донька Педана Лєра побувала на “вибуху” на газовій станції. Студенти намагалися знайти вихід з цієї аварії.

Для журналістів в університеті обладнана спеціальна студія з зеленою циклорамою. Можна онлайн змінювати тло для ведучих. А ще там записують свої лекції викладачі.

Випуск проекту зняли ще до війни, восени 2021 року. Тоді студентська їдальня годувала лише студентів, а в бомбосховищі ще не ховалися налякані сумчани.

Та попри війну університет продовжує працювати й планує приймати цьогоріч абітурієнтів на навчання.

Університет активно налагоджує міжнародну співпрацю. До війни СумДУ мав близько 300 іноземних партнерів, що давало змогу заробляти й покращувати умови у ВНЗ.

Найбільший контракт, за словами ректора, був укладений з Китаєм. Сподіваюся, у зв’язку з сьогоднішніми подіями нічого не змінилося, — ділиться враженнями Олександр.

Але найбільше Олександра Педана як людину, яка веде активний спосіб життя, надихнуло те, що в університеті є близько 40 спортивних об’єктів.

Студенти та випускники СумДУ — майстри спорту та майстри спорту міжнародного класу.

У Сумському державному університеті налічується понад 100 безкоштовних спортивних секцій. ВНЗ так дбає про молодь, що навіть поля для пляжного волейболу в них із функцією підігріву піску.

Тож займатися можна в будь-яку пору року та за будь-якої погоди, — говорить телеведучий.

За три місяці до повномасштабної війни шоумену вдалось відзняти унікальні кадри Маріуполя. Олександр Педан поділився спогадами про Маріуполь.

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