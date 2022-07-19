Шоу-биз

Побывал на “взрыве” на газовой станции и испытал VR-лабораторию — Педан посетил Сумской университет

Елена Яковлева, редактор сайта 19 июля 2022, 08:00
Випуск УніверCheck про Сумський державний університет - дивитись онлайн

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