Побывал на “взрыве” на газовой станции и испытал VR-лабораторию — Педан посетил Сумской университет

В шестом выпуске социального проекта УніверCheck об университетах Украины телеведущий Александр Педан вместе с дочерью посетил Сумской государственный университет и опробовал инновационные технологии.

Электронная система расчета воды и света, лаборатория виртуальной и дополненной реальности, вебинар-студии — это те вещи, которые отличают Сумский государственный университет от других украинских вузов.

СумГУ — среди лучших украинских университетов. В 2021 году он даже возглавил рейтинг. И сейчас мне понятно, почему: у вуза очень передовой подход к обучению. Мы были приятно удивлены! — говорит Педан.

Университет очень прогрессивный. В нем даже есть VR-лаборатория! Четыре студента находятся в виртуальной реальности, а остальные из группы наблюдают за ними через мониторы и по микрофону советуют, что делать.

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Дочь Педана Лера побывала на “взрыве” на газовой станции. Студенты пытались найти выход из этой аварии.

Для журналистов в университете оборудована специальная студия с зелёной циклорамой. Можно менять онлайн фон для ведущих. А еще там записывают свои лекции преподаватели.

Выпуск проекта был снят еще до войны, осенью 2021 года. Тогда студенческая столовая кормила только студентов, а в бомбоубежище еще не прятались испуганные сумчане.

Но, несмотря на войну, университет продолжает работать и планирует принимать в этом году абитуриентов на обучение.

Университет активно налаживает международное сотрудничество. До войны СумГУ имел около 300 иностранных партнеров, что позволяло зарабатывать и улучшать условия в вузе.

Самый большой контракт, по словам ректора, был заключен с Китаем. Надеюсь, в связи с сегодняшними событиями ничего не изменилось, — делится впечатлениями Александр.

Но больше всего Александра Педана как человека, ведущего активный образ жизни, вдохновило то, что в университете есть около 40 спортивных объектов.

Студенты и выпускники СумГУ — мастера спорта и мастера спорта международного класса.

В Сумском государственном университете насчитывается более 100 бесплатных спортивных секций. ВУЗ так заботится о молодежи, что даже поля для пляжного волейбола у них с функцией подогрева песка.

Поэтому заниматься можно в любое время года и в любую погоду, — говорит телеведущий.

За три месяца до полномасштабной войны шоумену удалось снять уникальные кадры Мариуполя. Александр Педан поделился воспоминаниями о Мариуполе.

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