Педан відвідав космічну столицю України, поїв шаурму та зірвав пару з англійської у виші Дніпра

Марафон університетами країни від ведучого Нового каналу Олександра Педана та його доньки Лери триває. У третьому випуску соціального освітнього тревелу УніверCheck вони розповіли про всі переваги та недоліки Дніпровського національного університету.

— Під мікроскопом розглянули Дніпровський національний університет з багатьма спеціальностями на різний смак. З прикольного: влаштували пранк — вийшли замість викладача до студентів і зірвали пару з англійської мови.

А ще мали квест по центральному корпусу ДНУ і поспілкувалися з новим ректором. Також побували на фізико-технічному факультеті, де хлопці створюють справжні ракети!

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На власні очі побачили й довели, що Дніпро — місто космічної індустрії України.

Олександр та Лера Педани розкрили Дніпро як потенційно зручне місто для студентів з багатьма можливостями. Показали, де погуляти й відпочити, що відвідати, аби всесторонньо розвиватися, чи просто де зустрітися й покайфувати з друзями.

— Погуляли набережною, відомою на всю Україну, бо вона є найдовшою в Європі, поділилися гарними місцями в Дніпрі, — каже ведучий. — Окрім цього, з’ясували, що це недешеве місто для проживання — і для студентів, і для дорослих.

Важливо зазначити, що Дніпро зараз є форпостом. Туди переїхало дуже багато тимчасових переселенців, зокрема майбутніх студентів.

Раніше ми розповідали історію студента Іллі Дорошенка, який брав участь у випуску про Маріуполь. Він розповів, як тікав з міста та як працює Маріупольський університет зараз.

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