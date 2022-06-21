Шоу-біз

Педан відвідав космічну столицю України, поїв шаурму та зірвав пару з англійської у виші Дніпра

Богдана Макалюк, редакторка сайту 21 Червня 2022, 07:00
Випуск УніверCheck про Дніпро

Більше новин
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 21 червня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 21 червня
Статус кандидата в ЄС для України
Статус кандидата в ЄС: що означає та які його переваги?
Чому не приходять виплати ВПО
Чому не приходять виплати ВПО та кому їх скасували. Розповідає очільниця Мінсоцполітики
Андрій Бєдняков
Флешмоб в Instagram для підтримки ЗСУ від Андрія Бєднякова: як реагують українці на заклики до благодійності
Дивитись більше

Матеріали по темі

Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 21 червня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 21 червня
Статус кандидата в ЄС для України
Статус кандидата в ЄС: що означає та які його переваги?
Історії херсонців, які постраждали від окупантів
Майже всіх місцевих сприймають за ворогів! Історії херсонців, які постраждали від окупантів
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Де наразі загроза! Онлайн-карта повітряної тривоги по всій Україні в реальному часі

Відео
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 21 червня

Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 21 червня
0:06:13
Історії херсонців, які постраждали від окупантів
Майже всіх місцевих сприймають за ворогів! Історії херсонців, які постраждали від окупантів
0:03:16
Обстріл окупантами господарств
Корова — теж нацист? Чому росіяни навмисно розстрілюють з артилерії фермерські господарства
0:06:11
Реформа бомбосховищ в Україні
Чи можливо модернізувати бомбосховища в Україні? Розповідаємо про реформу укриттів
Які партії забороноли в Україні
В Україні припнили діяльність ОПЗЖ — які ще проросійські партії під забороною
0:03:31
На що росіяни перетворили Добропарк, що на Київщині
Вціліли лише рослини: на що росіяни перетворили Добропарк
Стамбульська конвенція
Проти насилля та дискримінації: ВР ратифікувала Стамбульську конвенцію. Що вона означає
0:03:21
Які зміни відбудуться з Україною після отримання кандидатства в ЄС
Сім блоків реформ — які зміни відбудуться з Україною після омріяного кандидатства в ЄС
0:05:40
Сім'я військового з полку Азов
Чоловік, тато й зять у полоні — дружина бійця Азова розповіла, як вона та діти переживають розлуку
Всесвітній день біженців
Рекордна кількість переміщених у світі! Цьогоріч Всесвітній день біженців торкнувся й України
Більше відео
Статус кандидата в ЄС для України
Читати далі
Статус кандидата в ЄС: що означає та які його переваги?

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь