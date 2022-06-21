Педан посетил космическую столицу Украины, поел шаурму и сорвал пару с английского в вузе Днепра

Марафон университетами страны от ведущего Нового канала Александра Педана и его дочери Леры продолжается. В третьем выпуске социального образовательного тревела УниверCheck они рассказали обо всех преимуществах и недостатках Днепровского национального университета.

— Под микроскопом рассмотрели Днепровский национальный университет со многими специальностями на разный вкус. Из прикольного: устроили пранк — вышли вместо преподавателя к студентам и сорвали пару по английскому языку.

А еще были квесты по центральному корпусу ДНУ. Также мы пообщались с новым ректором и побывали на физико-техническом факультете, где ребята создают настоящие ракеты!

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Своими глазами увидели и доказали, что Днепр — город космической индустрии Украины.

Александр и Лера Педан раскрыли Днепр как потенциальный город для студентов со многими возможностями. Показали, где погулять и отдохнуть, что посещать, чтобы всесторонне развиваться, или просто где встретиться и покайфовать с друзьями.

— Погуляли по набережной, известной на всю Украину, потому что она самая длинная в Европе, поделились хорошими местами в Днепре, — говорит ведущий. — Кроме того, выяснили, что это недешевый город для проживания — и для студентов, и для взрослых.

Важно отметить, что Днепр сейчас форпост. Туда переехало очень много временных переселенцев, в том числе будущих студентов.

Ранее мы рассказывали историю студента Ильи Дорошенко, участвовавшего в выпуске о Мариуполе. Он рассказал, как бежал из города и как работает Мариупольский университет сейчас.

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