Куди сходити в Кам’янці-Подільському на вихідних? Добірка цікавих місць від Олександра Педана

У своєму проекті УніверCheck, який щосуботи виходить на Новому каналі, телеведучий Олександр Педан зібрав добірку місць, які точно варто відвідати у відомому місті. Тож читай, куди піти в Кам’янці-Подільському — топ-6 місць. Зберігай та подорожуй Україною.

Куди піти в Кам’янці-Подільському — топ-6 місць від Олександра Педана

— Кам’янець-Подільський — одне з найстаріших та найкрасивіших туристичних міст України. Там справді є на що подивитися, — розповідає Олександр Педан. Саме тому він вирішив поділитися улюбленими локаціями та провести невеличку екскурсію для українців.

Зберігай найцікавіші місця Кам’янця-Подільського та плануй свою подорож.

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Ратуша і площа Польський Ринок

Саме звідси варто починати знайомство з містом. Цю локацію просто потрібно побачити, тож вона справді must-visit. Ратуша у Кам’янці-Подільському була побудована у XІV столітті та має три поверхи. Це одна з найбільших ратуш в Україні.

Там є музей історії міста, де можна дізнатися історію Кам’янця-Подільського та його жителів.

Сквер Лебедине озеро

Дочка Олександра Лера Педан каже, що це найромантичніше місце в Кам’янці-Подільському. Тут багато гарних водоспадів, фонтанів, місточків та алей. Та найголовніше — символ міста — статуя білого оленя.

Найяскравішою прикрасою скверу є лебеді — білий та чорний.

Смотрицький каньйон

Через Кам’янець-Подільський протікає річка Смотрич. Майже через усе місто є глибока і вузька ущелина, що називається Смотрицький каньйон. Це надзвичайно гарне та круте місце для скелелазіння.

Воно полюбилося українським та навіть закордонним скелелазам. А для тих, хто любить екстрим, тут є спеціальний тролей, яким на швидкості можна пролетіти над річкою. Його висота — 38 метрів, а довжина — 184 метри.

Кафедральний костел святих Апостолів Петра і Павла

Це улюблене місце туристів. У костелі є мінарет. А місцеві розповідають, що це єдине місце у світі, де на мусульманському мінареті стоїть християнський символ Богородиці.

Тут також є арка бажань. Люди вірять, якщо пройти через неї та загадати бажання — воно обов’язково здійсниться.

Рок-шаман-сендвіч-бар Троє в каное

На вулиці Драгоманова є крутий заклад, який обожнює молодь. Колись тут знімали програму Ревізор, який теж рекомендував кафе. Всередині дуже атмосферно, смачно й недорого.

Під час війни заклад допомагає тим, хто цього потребує, багато волонтерить та годує обідами ВПО.

Кам’янець-Подільська фортеця

Візитівка міста, яка входить до Семи чудес України. Вона знайома чи не кожному українцю. Це не просто фортеця, а справжнє місто-фортеця, яке почали будувати тисячу років тому.

Споруда має 11 мурованих башт. Вона побудована таким способом, щоб бути неприступною для ворога. Кам’янець-Подільська фортеця входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, що є офіційним підтвердженням її історичної та культурної унікальності. Тож Кам’янець-Подільська фортеця є обов’язковою до перегляду.

Раніше ми розповідали, куди піти у Чернівцях — must-visit від Олександра Педана.

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