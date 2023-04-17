Куди сходити в Кам’янці-Подільському на вихідних? Добірка цікавих місць від Олександра Педана

У своєму проекті УніверCheck, який щосуботи виходить на Новому каналі, телеведучий Олександр Педан зібрав добірку місць, які точно варто відвідати у відомому місті. Тож читай, куди піти в Кам’янці-Подільському — топ-6 місць. Зберігай та подорожуй Україною.
— Кам’янець-Подільський — одне з найстаріших та найкрасивіших туристичних міст України. Там справді є на що подивитися, — розповідає Олександр Педан. Саме тому він вирішив поділитися улюбленими локаціями та провести невеличку екскурсію для українців.
Зберігай найцікавіші місця Кам’янця-Подільського та плануй свою подорож.
Саме звідси варто починати знайомство з містом. Цю локацію просто потрібно побачити, тож вона справді must-visit. Ратуша у Кам’янці-Подільському була побудована у XІV столітті та має три поверхи. Це одна з найбільших ратуш в Україні.
Там є музей історії міста, де можна дізнатися історію Кам’янця-Подільського та його жителів.
Дочка Олександра Лера Педан каже, що це найромантичніше місце в Кам’янці-Подільському. Тут багато гарних водоспадів, фонтанів, місточків та алей. Та найголовніше — символ міста — статуя білого оленя.
Найяскравішою прикрасою скверу є лебеді — білий та чорний.
Через Кам’янець-Подільський протікає річка Смотрич. Майже через усе місто є глибока і вузька ущелина, що називається Смотрицький каньйон. Це надзвичайно гарне та круте місце для скелелазіння.
Воно полюбилося українським та навіть закордонним скелелазам. А для тих, хто любить екстрим, тут є спеціальний тролей, яким на швидкості можна пролетіти над річкою. Його висота — 38 метрів, а довжина — 184 метри.
Це улюблене місце туристів. У костелі є мінарет. А місцеві розповідають, що це єдине місце у світі, де на мусульманському мінареті стоїть християнський символ Богородиці.
Тут також є арка бажань. Люди вірять, якщо пройти через неї та загадати бажання — воно обов’язково здійсниться.
На вулиці Драгоманова є крутий заклад, який обожнює молодь. Колись тут знімали програму Ревізор, який теж рекомендував кафе. Всередині дуже атмосферно, смачно й недорого.
Під час війни заклад допомагає тим, хто цього потребує, багато волонтерить та годує обідами ВПО.
Візитівка міста, яка входить до Семи чудес України. Вона знайома чи не кожному українцю. Це не просто фортеця, а справжнє місто-фортеця, яке почали будувати тисячу років тому.
Споруда має 11 мурованих башт. Вона побудована таким способом, щоб бути неприступною для ворога. Кам’янець-Подільська фортеця входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, що є офіційним підтвердженням її історичної та культурної унікальності. Тож Кам’янець-Подільська фортеця є обов’язковою до перегляду.
Фото: Unsplash
Раніше ми розповідали, куди піти у Чернівцях — must-visit від Олександра Педана.
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