Події на будь-який смак! Куди сходити у Львові у вересні? Культурний дайджест від Вікон

Вересень грітиме нас не тільки останніми промінчиками сонця, а й запальними та драйвовими подіями, що вже чекають. А цікавих заходів буде багато!
Редакція Вікна-новини продовжує цикл публікацій Культурний дайджест, в якому мешканці великих міст та столиці зможуть знайти цікаві події зі світу культури й мистецтва на місяць.
Вересень стане справжнім культурним потрясінням, адже величезна кількість яскравих та крутих подій відбудеться у Львові. Читай та вибирай те, що припаде до душі найбільше.
Провести вечір у приємній компанії та під класичну музику? Або на самоті відвідати драму чи комедію? Неважливо, якого варіанту зажадає твій настрій, головне — що задовольнити його зможе насичена львівська програма вистав, концертів та інших подій.
Фото: Unsplash
Ранше ми розповідали, що цікавого подивитися у Львові.
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