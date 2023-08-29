Події на будь-який смак! Куди сходити у Львові у вересні? Культурний дайджест від Вікон

Вересень грітиме нас не тільки останніми промінчиками сонця, а й запальними та драйвовими подіями, що вже чекають. А цікавих заходів буде багато!

Редакція Вікна-новини продовжує цикл публікацій Культурний дайджест, в якому мешканці великих міст та столиці зможуть знайти цікаві події зі світу культури й мистецтва на місяць.

Вересень стане справжнім культурним потрясінням, адже величезна кількість яскравих та крутих подій відбудеться у Львові. Читай та вибирай те, що припаде до душі найбільше.

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Провести вечір у приємній компанії та під класичну музику? Або на самоті відвідати драму чи комедію? Неважливо, якого варіанту зажадає твій настрій, головне — що задовольнити його зможе насичена львівська програма вистав, концертів та інших подій.

Театральні вистави у Львові: вересень 2023

Балет Жізель — Львівська національна опера, 1 та 15 вересня. Ціна: 100-750 грн.

— Львівська національна опера, 1 та 15 вересня. Ціна: 100-750 грн. Драма Один день — Львівський академічний драматичний театр імені Лесі Українки, 1 та 16 вересня. Ціна: 300-320 грн.

— Львівський академічний драматичний театр імені Лесі Українки, 1 та 16 вересня. Ціна: 300-320 грн. П’єса Сватання на Гончарівці — Національний драматичний театр імені Марії Заньковецької, 2 вересня. Ціна: 60-300 грн.

— Національний драматичний театр імені Марії Заньковецької, 2 вересня. Ціна: 60-300 грн. П’єса Люди — Львівський академічний драматичний театр імені Лесі Українки, 2 вересня. Ціна: 300-320 грн.

— Львівський академічний драматичний театр імені Лесі Українки, 2 вересня. Ціна: 300-320 грн. Вистава Меланхолійний вальс — Національний драматичний театр імені Марії Заньковецької, 3 та 22 вересня. Ціна: 200 грн.

— Національний драматичний театр імені Марії Заньковецької, 3 та 22 вересня. Ціна: 200 грн. Вистава Про що мовчать чоловіки — Тераса !FESTrepublic, 5 вересня. Ціна: 290-490 грн.

— Тераса !FESTrepublic, 5 вересня. Ціна: 290-490 грн. Вистава Завтра в той самий час — Львівський академічний драматичний театр імені Лесі Українки, 10 вересня. Ціна: 200-260 грн.

— Львівський академічний драматичний театр імені Лесі Українки, 10 вересня. Ціна: 200-260 грн. Вистава Занадто одружений таксист — Національний драматичний театр імені Марії Заньковецької, 18 вересня. Ціна: 150-450 грн.

— Національний драматичний театр імені Марії Заньковецької, 18 вересня. Ціна: 150-450 грн. Мюзикл-сенсація Гуцулка Ксеня — Львівський театр опери та балету, 18 вересня. Ціна: 290-1490 грн.

— Львівський театр опери та балету, 18 вересня. Ціна: 290-1490 грн. Комедійний детектив Егоїстки — Національний драматичний театр імені Марії Заньковецької, 25 вересня. Ціна: 350-850 грн.

Для дітей та дорослих

Спектакль Веселі Ангелята — Львівський академічний обласний театр ляльок, 2-3 та 16-17 вересня. Ціна: 150 грн.

— Львівський академічний обласний театр ляльок, 2-3 та 16-17 вересня. Ціна: 150 грн. Вистава Садок вишневий — Львівський академічний обласний театр ляльок, 2 вересня. Ціна: 60-120 грн.

— Львівський академічний обласний театр ляльок, 2 вересня. Ціна: 60-120 грн. Казка Микита Кожум’яка — Національний драматичний театр імені Марії Заньковецької, 3 вересня. Ціна: 60-180 грн.

— Національний драматичний театр імені Марії Заньковецької, 3 вересня. Ціна: 60-180 грн. Вистава Два леви — Львівський академічний обласний театр ляльок, 10 вересня. Ціна: 60-100 грн.

— Львівський академічний обласний театр ляльок, 10 вересня. Ціна: 60-100 грн. Вистава Містер Хаос — Театр ОКО, 17 вересня. Ціна: 180-200 грн.

— Театр ОКО, 17 вересня. Ціна: 180-200 грн. Вистава Кіт у чоботях — Національний драматичний театр імені Марії Заньковецької, 18 вересня. Ціна: 100-300 грн.

— Національний драматичний театр імені Марії Заньковецької, 18 вересня. Ціна: 100-300 грн. Вистава Маленька Фея — Львівський академічний обласний театр ляльок, 30 вересня. Ціна: 60-100 грн.

Концерти у Львові у вересні

Концерт LELY45 — FEST Republic, 7 вересня. Ціна: 550 грн.

— FEST Republic, 7 вересня. Ціна: 550 грн. Класика в саду. Від Вівальді до Маккартні — Митрополичі сади, 10 вересня. Ціна: 390 грн.

— Митрополичі сади, 10 вересня. Ціна: 390 грн. Концерт Злати Огнєвіч — Львівський театр опери та балету, 12 вересня. Ціна: 280-1080 грн.

Концерт Stoned Jesus — Клуб на FEST Republic, 17 вересня. Ціна: 400-550 грн.

— Клуб на FEST Republic, 17 вересня. Ціна: 400-550 грн. Концерт Kalush Orchestra — Event Hall на FEST Republic, 23 вересня. Ціна: від 600 грн.

— Event Hall на FEST Republic, 23 вересня. Ціна: від 600 грн. Концерт TAYANNA — Malevich Concert Arena, 24 вересня. Ціна: 500-790 грн.

— Malevich Concert Arena, 24 вересня. Ціна: 500-790 грн. Концерт Діти Інженерів — Клуб на FEST Republic, 30 вересня. Ціна: 400-600 грн.

Стендапи у Львові

Стендап Юрій Ткач на Територіальній Освіті — Cult Comedy Hall, 1 вересня. Ціна: 400 грн.

— Cult Comedy Hall, 1 вересня. Ціна: 400 грн. Стендап вечірка — Cult Comedy Hall, 2 вересня. Ціна: 300 грн.

— Cult Comedy Hall, 2 вересня. Ціна: 300 грн. Стендап Накидони — Довгі бурхливі оплески, 3 вересня. Ціна: 200 грн.

— Довгі бурхливі оплески, 3 вересня. Ціна: 200 грн. Велика стендап-імпровізація — !FESTrepublic, 3 вересня. Ціна: 400-650 грн.

— !FESTrepublic, 3 вересня. Ціна: 400-650 грн. Великий стендап-концерт — Міський палац культури ім. Гната Хоткевича, 8 вересня. Ціна: 350 грн.

— Міський палац культури ім. Гната Хоткевича, 8 вересня. Ціна: 350 грн. Стендап Ірина Фаріон на Культурній Обороні — Cult Comedy Hall, 12 вересня. Ціна: 300 грн.

— Cult Comedy Hall, 12 вересня. Ціна: 300 грн. Стендап VIP Тернопіль. Glory to Ukraine — Центр Довженка, 15 вересня. Ціна: 330-730 грн.

— Центр Довженка, 15 вересня. Ціна: 330-730 грн. Стендап Юрій Великий. Душевно, по-домашньому — Malevich Concert Arena, 16 вересня. Ціна: 380-1280 грн.

— Malevich Concert Arena, 16 вересня. Ціна: 380-1280 грн. Сольний стендап Антона Тимошенка — Палац культури залізничників Рокс, 29 вересня. Ціна: 400 грн.

Виставки у галереях та музеях Львова у вересні

Музей історії Львівської залізниці — вул. Федьковича, 54/56. Вхід вільний.

Виставка картин Володимира та Людмили Лободів Ніжність — Ya Gallery Lviv, до 17 вересня. Ціна: 50 грн.

— Ya Gallery Lviv, до 17 вересня. Ціна: 50 грн. Музей модернізму — вул. М. Коперника, 15. Ціна: 20-90 грн.

Виставка Мистецтво виживання — Державний природознавчий музей Національної академії наук України, до 30 грудня. Ціна: 15-30 грн.

— Державний природознавчий музей Національної академії наук України, до 30 грудня. Ціна: 15-30 грн. Фотопроект Діти — квіти України — Львівський палац мистецтв, до 9 вересня. Вхід вільний.

— Львівський палац мистецтв, до 9 вересня. Вхід вільний. Виставка Вибір — Будинок органної та камерної музики, 7 вересня — 4 жовтня. Ціна: 30 грн.

Інші цікаві події у вересні у Львові

Фестиваль настільно-рольвових ігор Dice Con — Львівський Палац Мистецтв, 1-3 вересня. Ціна: 500-700 грн.

— Львівський Палац Мистецтв, 1-3 вересня. Ціна: 500-700 грн. Екскурсія органним залом — Львівський органний зал, з 2 вересня по 7 жовтня. Ціна: 100 грн.

Мандрівка підземеллями середньовічного Львова — Львівський музей історії релігії, 1-4 вересня. Ціна: 30-500 грн.

Майстер клас з абстрактного живопису FLUID ART з вином — Арт-студія Простір Мрій, 1-16 вересня. Ціна: 750 грн.

— Арт-студія Простір Мрій, 1-16 вересня. Ціна: 750 грн. Майстер-клас з малювання об’ємних картин з вином — Арт-студія Простір Мрій, 3 вересня. Ціна: 800 грн.

Сергій Жадан. Презентація нової книжки Скрипниківка — Львівський театр опери та балету, 5 вересня. Ціна: 300-1500 грн.

— Львівський театр опери та балету, 5 вересня. Ціна: 300-1500 грн. Майстер-клас з малювання картин вином — Арт-студія Простір Мрій, 12 вересня. Ціна: 550 грн.

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