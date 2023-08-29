События на любой вкус! Куда сходить во Львове в сентябре? Культурный дайджест от Вікон

Сентябрь будет греть нас не только последними лучиками солнца, но и зажигательными и драйвовыми событиями, которые нас ждут. А интересных мероприятий будет много!

Редакция Вікна-новини продолжает цикл публикаций Культурный дайджест, в котором жители больших городов и столицы смогут найти интересные события из мира культуры и искусства на месяц.

Сентябрь станет настоящим культурным потрясением, ведь множество ярких и крутых событий состоится во Львове. Читай и выбирай то, что придется по душе больше всего.

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Провести вечер в приятной компании и под классическую музыку? Или в одиночестве посетить драму или комедию? Неважно, какой вариант требует твое настроение, главное, что удовлетворить его сможет насыщенная львовская программа спектаклей, концертов и других событий.

Театральные представления во Львове: сентябрь 2023

Балет Жизель — Львовская национальная опера, 1 и 15 сентября. Цена: 100–750 грн.

— Львовская национальная опера, 1 и 15 сентября. Цена: 100–750 грн. Драма Один день — Львовский академический драматический театр имени Леси Украинки, 1 и 16 сентября. Цена: 300–320 грн.

— Львовский академический драматический театр имени Леси Украинки, 1 и 16 сентября. Цена: 300–320 грн. Пьеса Сватовство на Гончаровке — Национальный драматический театр имени Марии Заньковецкой, 2 сентября. Цена: 60-300 грн.

— Национальный драматический театр имени Марии Заньковецкой, 2 сентября. Цена: 60-300 грн. Пьеса Люди — Львовский академический драматический театр имени Леси Украинки, 2 сентября. Цена: 300–320 грн.

— Львовский академический драматический театр имени Леси Украинки, 2 сентября. Цена: 300–320 грн. Представление Меланхолический вальс — Национальный драматический театр имени Марии Заньковецкой, 3 и 22 сентября. Цена: 200 грн.

— Национальный драматический театр имени Марии Заньковецкой, 3 и 22 сентября. Цена: 200 грн. Представление О чем молчат мужчины — Терраса !FESTrepublic, 5 сентября. Цена: 290-490 грн.

— Терраса !FESTrepublic, 5 сентября. Цена: 290-490 грн. Спектакль Завтра в то же время — Львовский академический драматический театр имени Леси Украинки, 10 сентября. Цена: 200-260 грн.

— Львовский академический драматический театр имени Леси Украинки, 10 сентября. Цена: 200-260 грн. Представление Слишком женатый таксист — Национальный драматический театр имени Марии Заньковецкой, 18 сентября. Цена: 150–450 грн.

— Национальный драматический театр имени Марии Заньковецкой, 18 сентября. Цена: 150–450 грн. Мюзикл-сенсация Гуцулка Ксеня — Львовский театр оперы и балета, 18 сентября. Цена: 290-1490 грн.

— Львовский театр оперы и балета, 18 сентября. Цена: 290-1490 грн. Комедийный детектив Эгоистки — Национальный драматический театр имени Марии Заньковецкой, 25 сентября. Цена: 350–850 грн.

Для детей и взрослых

Спектакль Веселые Ангелята — Львовский академический областной театр кукол, 2-3 и 16-17 сентября. Цена: 150 грн.

— Львовский академический областной театр кукол, 2-3 и 16-17 сентября. Цена: 150 грн. Спектакль Садок вишневый — Львовский академический областной театр кукол, 2 сентября. Цена: 60-120 грн.

— Львовский академический областной театр кукол, 2 сентября. Цена: 60-120 грн. Сказка Никита Кожемяка — Национальный драматический театр имени Марии Заньковецкой, 3 сентября. Цена: 60-180 грн.

— Национальный драматический театр имени Марии Заньковецкой, 3 сентября. Цена: 60-180 грн. Спектакль Два льва — Львовский академический областной театр кукол, 10 сентября. Цена: 60-100 грн.

— Львовский академический областной театр кукол, 10 сентября. Цена: 60-100 грн. Спектакль Мистер Хаос — Театр ОКО, 17 сентября. Цена: 180–200 грн.

— Театр ОКО, 17 сентября. Цена: 180–200 грн. Спектакль Кот в сапогах — Национальный драматический театр имени Марии Заньковецкой, 18 сентября. Цена: 100–300 грн.

— Национальный драматический театр имени Марии Заньковецкой, 18 сентября. Цена: 100–300 грн. Спектакль Маленькая Фея — Львовский академический областной театр кукол, 30 сентября. Цена: 60-100 грн.

Концерты во Львове в сентябре

Концерт LELY45 — FEST Republic, 7 сентября. Цена: 550 грн.

— FEST Republic, 7 сентября. Цена: 550 грн. Классика в саду. От Вивальди до Маккартни — Митрополичьи сады, 10 сентября. Цена: 390 грн.

— Митрополичьи сады, 10 сентября. Цена: 390 грн. Концерт Златы Огневич — Львовский театр оперы и балета, 12 сентября. Цена: 280-1080 грн.

Концерт Stoned Jesus — Клуб на FEST Republic, 17 сентября. Цена: 400–550 грн.

Клуб на FEST Republic, 17 сентября. Цена: 400–550 грн. Концерт Kalush Orchestra — Event Hall на FEST Republic, 23 сентября. Цена: от 600 грн.

Event Hall на FEST Republic, 23 сентября. Цена: от 600 грн. Концерт TAYANNA — Malevich Concert Arena, 24 сентября. Цена: 500–790 грн.

Malevich Concert Arena, 24 сентября. Цена: 500–790 грн. Концерт Дети Инженеров — Клуб на FEST Republic, 30 сентября. Цена: 400–600 грн.

Стендапы во Львове

Стендап Юрий Ткач на Территориальном Образовании — Cult Comedy Hall, 1 сентября. Цена: 400 грн.

Cult Comedy Hall, 1 сентября. Цена: 400 грн. Стендап вечеринка — Cult Comedy Hall, 2 сентября. Цена: 300 грн.

Cult Comedy Hall, 2 сентября. Цена: 300 грн. Стендап Накидоны — Длинные бурные аплодисменты, 3 сентября. Цена: 200 грн.

Длинные бурные аплодисменты, 3 сентября. Цена: 200 грн. Большая стендап-импровизация — !FESTrepublic, 3 сентября. Цена: 400–650 грн.

!FESTrepublic, 3 сентября. Цена: 400–650 грн. Большой стендап-концерт — Городской дворец культуры им. Игната Хоткевича, 8 сентября. Цена: 350 грн.

Городской дворец культуры им. Игната Хоткевича, 8 сентября. Цена: 350 грн. Стендап Ирина Фарион на Культурной Обороне — Cult Comedy Hall, 12 сентября. Цена: 300 грн.

Cult Comedy Hall, 12 сентября. Цена: 300 грн. Стендап VIP Тернополь. Glory to Ukraine — Центр Довженко, 15 сентября. Цена: 330-730 грн.

Центр Довженко, 15 сентября. Цена: 330-730 грн. Стендап Юрий Великий. Душевно, по-домашнему — Malevich Concert Arena, 16 сентября. Цена: 380-1280 грн.

Malevich Concert Arena, 16 сентября. Цена: 380-1280 грн. Сольный стендап Антона Тимошенко — Дворец культуры железнодорожников Рокс, 29 сентября. Цена: 400 грн.

Выставки в галереях и музеях Львова в сентябре

Музей истории Львовской железной дороги — ул. Федьковича, 54/56. Вход свободный.

Выставка картин Владимира и Людмилы Лободив Нежность — Ya Gallery Lviv, до 17 сентября. Цена: 50 грн.

— Ya Gallery Lviv, до 17 сентября. Цена: 50 грн. Музей модернизма — ул. Н. Коперника, 15. Цена: 20-90 грн.

Выставка Искусство выживания — Государственный природоведческий музей Национальной академии наук Украины, до 30 декабря. Цена: 15-30 грн.

— Государственный природоведческий музей Национальной академии наук Украины, до 30 декабря. Цена: 15-30 грн. Фотопроект Дети — цветы Украины — Львовский дворец искусств, до 9 сентября. Вход свободный.

— Львовский дворец искусств, до 9 сентября. Вход свободный. Выставка Выбор — Дом органной и камерной музыки, 7 сентября — 4 октября. Цена: 30 грн.

Другие интересные события в сентябре во Львове

Фестиваль настольно-рольвовых игр Dice Con — Львовский Дворец Искусств, 1-3 сентября. Цена: 500–700 грн.

— Львовский Дворец Искусств, 1-3 сентября. Цена: 500–700 грн. Экскурсия по органному залу — Львовский органный зал, со 2 сентября по 7 октября. Цена: 100 грн.

Путешествие по подземельям средневекового Львова — Львовский музей истории религии, 1-4 сентября. Цена: 30-500 грн.

Мастер класс по абстрактной живописи FLUID ART с вином — Арт-студия Пространство мечт, 1-16 сентября. Цена: 750 грн.

— Арт-студия Пространство мечт, 1-16 сентября. Цена: 750 грн. Мастер-класс по рисованию объемных картин с вином — Арт-студия Пространство мечт, 3 сентября. Цена: 800 грн.

Сергей Жадан. Презентация новой книги Скрипниковка — Львовский театр оперы и балета, 5 сентября. Цена: 300–1500 грн.

— Львовский театр оперы и балета, 5 сентября. Цена: 300–1500 грн. Мастер-класс по рисованию картин вином — Арт-студия Пространство мечт, 12 сентября. Цена: 550 грн.

Раньше мы рассказывали, что интересного посмотреть во Львове.

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