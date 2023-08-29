События на любой вкус! Куда сходить во Львове в сентябре? Культурный дайджест от Вікон

Сентябрь будет греть нас не только последними лучиками солнца, но и зажигательными и драйвовыми событиями, которые нас ждут. А интересных мероприятий будет много!
Редакция Вікна-новини продолжает цикл публикаций Культурный дайджест, в котором жители больших городов и столицы смогут найти интересные события из мира культуры и искусства на месяц.
Сентябрь станет настоящим культурным потрясением, ведь множество ярких и крутых событий состоится во Львове. Читай и выбирай то, что придется по душе больше всего.
Провести вечер в приятной компании и под классическую музыку? Или в одиночестве посетить драму или комедию? Неважно, какой вариант требует твое настроение, главное, что удовлетворить его сможет насыщенная львовская программа спектаклей, концертов и других событий.
Фото: Unsplash
Раньше мы рассказывали, что интересного посмотреть во Львове.
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