Важлива кожна хвилина! Як сучасне обладнання допомагає лікарям Дніпропетровщини рятувати життя

Нині українські лікарі стали одними з героїв сучасності. Інколи вони рятують життя просто під обстрілами, а часом проводять такі надскладні операції, що їх можна назвати справжнім дивом.

Лікарні Дніпропетровщини приймають багато поранених людей, адже поруч розташовані області, де йдуть активні бої. Для того щоб рятувати життя та надавати комплексну медичну допомогу, лікарням необхідний великий запас медикаментів та обладнання.

Понад 3 млн грн на сучасні рентген-апарат та наркозну станцію виділили Фонди Віктора та Олени Пінчуків.

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Це обладнання передали одній із дніпровських лікарень, де нині в боротьбі за життя у медиків на рахунку кожна хвилина.

У медзакладі відділення політравми завантажене повністю. Щоденно тут приймають критичних пацієнтів, і потреба в якісному обладнанні постійно зростає. Особливо — в наркозних станціях.

— Сучасна наркозна станція — це найбезпечніший апарат для проведення керованої анестезії, де на монітор виводяться всі показники: від дози препарату для наркозу до всіх функцій організму, — каже завідувач відділення політравми Анатолій Галущак.

За останні три місяці лише через один центр нейрохірургії пройшли понад 300 пацієнтів. Тож пересувний апарат рентгенівської діагностики, запевняють медики, не лише зменшує тривалість операцій, а й покращує їх якість.

— Це обладнання допомагає нам під час операції бачити зміни й травми хребта, які нам треба виправити. Звісно, що зображення на такому апараті допомагають нам надати якісну допомогу, — каже завідувач центру нейрохірургії Дмитро Овчаренко.

З початку повномасштабного російського вторгнення Фонди Віктора та Олени Пінчуків спрямували понад $30 млн на допомогу армії та цивільним. Задля перемоги тут, у тилу, роботу не зупинятимуть ні на мить.

Найбільше ми вдячні лікарям за врятовані життя українських дітей. Раніше ми розповідали, як лікарі рятують життя дітей у війну.

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