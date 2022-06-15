Важна каждая минута! Как современное оборудование помогает врачам Днепропетровской области спасать жизни

Сегодня украинские врачи стали одними из героев современности. Иногда они спасают жизнь прямо под обстрелами, а иногда проводят такие сверхсложные операции, которые можно назвать настоящим чудом.

Больницы Днепропетровской области принимают много раненых людей, ведь рядом находятся области, где идут активные бои. Для того чтобы спасать жизни и оказывать комплексную медицинскую помощь, больницам необходим большой запас медикаментов и оборудования.

Более 3 млн грн на современные рентген-аппарат и наркозную станцию ​​выделили Фонды Виктора и Елены Пинчуков.

Сейчас также смотрят

Это оборудование передали одной из днепровских больниц, где в борьбе за жизнь у медиков на счету каждая минута.

В медучреждении отделение политравмы загружено полностью. Ежедневно здесь принимают критических пациентов, и потребность в качественном оборудовании постоянно растет. Особенно в наркозных станциях.

— Современная наркозная станция — это безопасный аппарат для проведения управляемой анестезии, где на монитор выводятся все показатели: от дозы препарата для наркоза до всех функций организма, — говорит заведующий отделением политравмы Анатолий Галущак.

За последние три месяца только через один центр нейрохирургии прошли более 300 пациентов. Так что передвижной аппарат рентгеновской диагностики, уверяют медики, не только уменьшает продолжительность операций, но и улучшает их качество.

— Это оборудование помогает нам при операции видеть изменения и травмы позвоночника, которые нам нужно исправить. Конечно, что изображения на таком аппарате помогают нам оказать качественную помощь, — говорит заведующий центром нейрохирургии Дмитрий Овчаренко.

С начала полномасштабного российского вторжения Фонды Виктора и Елены Пинчуков направили более $30 млн на помощь армии и мирному населению. Для победы здесь, в тылу, работу не будут останавливать ни на минуту.

Больше всего мы благодарны врачам за спасенные жизни украинских детей. Ранее мы рассказывали, как врачи спасают жизнь детей в войну.

Кстати, Вікна завели свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!