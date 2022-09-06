“Не можу опанувати щось нове. Як займатися саморозвитком під час війни?”

Війна забрала у нас півроку життя. Люди досі переживають стрес, тож нова інформація часом не запам’ятовується. Кілька місяців минули, як один день. Ми навіть можемо не пригадати усіх подій, які з нами відбувалися. Проте життя не стоїть на місці. Діти вже розпочали своє навчання, тож і дорослим годі зволікати.

Здається, що зараз немає ні сил, ні ресурсу, ні бажання займатися саморозвитком, але треба брати себе в руки й опановувати щось нове. Якщо ти здобудеш нові знання, зможеш допомагати країні. Викладачка ЛНУ ім. Івана Франка та Львівської політехніки Наталія Куба розповіла УП.Життя, як займатися саморозвитком під час війни.

— Навчання під час війни — це про віру в майбутнє. Коли ми навчаємося у таких складних умовах, то віримо, що все мине, та інвестуємо у краще майбутнє, вдосконалюючи себе, — наголошує експертка.

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Бажання навчатися виникає через кілька причин. Передусім, тому що навчання — спосіб взаємодіяти з іншими людьми або спрямовувати свої емоції на щось раціональне. Також процес може заспокоювати та стати опорою.

Що може заважати саморозвитку

Звісно, війна в Україні та постійні обстріли не налаштовують на навчання, оскільки асоціюються з небезпекою та впливають на нашу нервову систему. Зокрема, різкі звуки за вікном можуть неабияк наполохати людей.

Якщо небезпека є системною, як тепер, наш організм постійно витрачає ресурси, щоб ми могли давати собі раду. В таких умовах навчатися буде дуже складно. Тож спершу треба подбати про безпеку як фізичну, так і психологічну.

Якщо ти маєш змогу навчатися індивідуально, обери для себе графік, який забезпечуватиме комфортні умови, а також задовільнятиме потреби в безпеці.

Натомість завдання організаторів навчання сьогодні полягає в тому, щоб створити максимально безпечне психологічне середовище. Стиль викладання має бути емпатичним, а комунікація — давати людям відчуття гнучкості, безпеки, позитивного налаштування й співпраці.

Як побудувати навчальний шлях

Змусити дорослу людину щось робити дуже складно. Вона сама має ухвалювати свідомі рішення. Тож не розглядатимемо ті варіанти, коли людина не налаштована через стрес та психологічні проблеми.

Щоб будь-яка діяльність була ефективною, потрібно розуміти хоча б основи свого ментального здоров’я та вміти продіагностувати симптоматику.

Якщо ти маєш проблеми психологічного характеру, не варто відвертати увагу на навчання, адже можна зробити тільки гірше.

Якщо ж ти добре почуваєшся і маєш намір опанувати щось нове, то став перед собою досяжні та обдумані цілі, спираючись на власні цінності. Подумай, що для тебе важливо, що мотивує, як ти готовий(-а) розподіляти ресурси та час.

Також можна більш злагоджено розподіляти свої справи. Наприклад, склади список із десяти речей, які вважаєш важливими. Потім з них викресли п’ять, які проти решти не настільки важливі. Від тих, що лишилися, відніми ще дві. Отримаєш три речі, які вважаєш найціннішими.

Потім рухайся до прикладного аспекту — подумай, що можеш зробити, щоб досягнути цілі, і як саме. Зверни уваги на продуктивність.

Можна розділити великі завдання на маленькі кроки. Потім щодня виконувати певний обсяг роботи.

Є люди, які не можуть робити усе поступово. Вони спершу все обдумають, а потім можуть пройти весь курс за три дні. Втім, після цього потребуватимуть кілька днів відпочинку. Тож обери формат, у якому будеш найефективнішим(-ою).

Онлайн-платформи, на яких можна навчатися

Udemy — б ібліотека вже містить понад 185 тис. онлайн-курсів, нові додаються щомісяця.

LinkedIn Learning пропонує 16,7 тис. курсів на семи різних мовах для професійного розвитку.

Pluralsight підійде тим, хто зацікавлений у технічних знаннях. Платформа пропонує різні курси та сертифікації для розробників, які цікавляться сучасними технологіями та фреймворками.

Coursera — вже добре відома українцям платформа з онлайн-курсами від багатьох провідних світових університетів та компаній, як-от Google, IBM, AWS, Atlassian та інших.

Prometheus — це українська платформа, якою скористалися вже 2 млн слухачів. На ній можна знайти як перекладені курси, перевірені на досвіді, так і унікальні програми від вітчизняних фахівців.

Як не передумати навчатися

Приймай енергію, що дає силу. Ця енергія не завжди є позитивною. Той гнів, лють, навіть біль, який ми відчуваємо, може рухати нас вперед.

Якщо відчуваєш, що твої емоції, навіть негативні, штовхають робити щось краще для України, то прийми це і черпай з них енергію.

Не відкладай відчуття радості. Людина прагне радості навіть під час війни. Звичайно, межа публічної радості — це чутливе етичне питання, яке кожен мусить розв’язати для себе. Але свідомо позбуватися того, що приносить нам позитивні емоції, тільки через думку, що війна позбавила нас цього права, не варто.

Це може призвести до стресу, емоційного вигорання та депресії.

Не звинувачуй себе. “Я роблю недостатньо” — це думка, яка з’їдає зсередини багатьох українців. Поглянь на це з іншого боку. Не “я роблю недостатньо”, а просто всього дуже багато, і це “багато” потрібно потроху розгрібати спільними зусиллями.

Став досяжні цілі та очікування. Ти маєш розуміти, що тобі потрібно, скільки зусиль та часу на це піде, що ти очікуєш від себе та інших у заданих умовах.

Визнач межі відповідальності. Зрозумій, на що можеш вплинути, а на що ні. Ми можемо робити багато на своєму рівні.

Повністю дистанціюватися від війни та вдати, що все гаразд, неможливо.

Однак це не означає, що ми маємо завмерти, не розвиватися та не рухатися. Нам слід осягнути свій стан, зрозуміти межі своєї відповідальності й можливостей та діяти, щоб наблизити перемогу, — радить Наталія Куба.

Щоб наш мозок краще працював та запам’ятовував більше інформації, треба вивчати іноземні мови. Інколи це буває складно зробити самостійно, особливо, якщо зі школи минуло вже багато часу. Раніше ми розповідали, як вивчити англійську мову після 40 років.

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