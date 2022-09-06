Поради

“Не можу опанувати щось нове. Як займатися саморозвитком під час війни?”

Відповідає
Наталія Куба директорка Центру навчальної майстерності у SoftServe
Наталія Куба

Викладачка в ЛНУ ім. Івана Франка та Львівській Політехніці

Богдана Макалюк, редакторка сайту 06 Вересня 2022, 16:30
Саморозвиток під час війни: як почати та не закинути
Фото: Pexels

Поради

“Не можу опанувати щось нове. Як займатися саморозвитком під час війни?”
Відповідає
Наталія Куба директорка Центру навчальної майстерності у SoftServe
Наталія Куба
Викладачка в ЛНУ ім. Івана Франка та Львівській Політехніці

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Юристка та фінансова радниця iPlan

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