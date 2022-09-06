Советы

“Не могу освоить что-то новое. Как заниматься саморазвитием во время войны?”

Отвечает
Наталія Куба директорка Центру навчальної майстерності у SoftServe
Наталия Куба

Преподаватель в ЛНУ им. Ивана Франка и Львовской Политехнике

Богдана Макалюк, редактор сайта 06 сентября 2022, 16:30
Саморозвиток під час війни: як почати та не закинути
Фото: Pexels

Советы

“Не могу освоить что-то новое. Как заниматься саморазвитием во время войны?”
Отвечает
Наталія Куба директорка Центру навчальної майстерності у SoftServe
Наталия Куба
Преподаватель в ЛНУ им. Ивана Франка и Львовской Политехнике

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