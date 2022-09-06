“Не могу освоить что-то новое. Как заниматься саморазвитием во время войны?”

Война забрала у нас полгода жизни. Люди до сих пор переживают стресс, поэтому новая информация иногда не запоминается. Несколько месяцев прошло, как один день. Мы даже можем не вспомнить всех происходивших с нами событий. Однако жизнь не стоит на месте. Дети уже начали свою учебу, поэтому и взрослые не должны отставать.

Кажется, что сейчас нет ни сил, ни ресурса, ни желания заниматься саморазвитием, но надо брать себя в руки и изучать что-то новое. Если ты обретешь новые знания, сможешь помогать стране. Преподаватель ЛНУ им. Ивана Франко и Львовской политехники Наталья Куба рассказала УП.Життя, как заниматься саморазвитием во время войны.

— Учеба во время войны — это о вере в будущее. Когда мы учимся в таких сложных условиях, верим, что все пройдет, и инвестируем в лучшее будущее, совершенствуя себя, — отмечает эксперт.

Желание учиться вызвано несколькими причинами. Прежде всего тем, что учеба — это способ взаимодействовать с другими людьми или направлять свои эмоции на что-то рациональное. Кроме того, процесс может успокаивать и стать опорой.

Что может мешать саморазвитию

Безусловно, война в Украине и постоянные обстрелы не способствуют учебе, поскольку ассоциируются с опасностью и влияют на нашу нервную систему. В частности, резкие звуки за окном могут сильно напугать людей.

Если опасность носит системный характер, как в данное время, наш организм постоянно тратит ресурсы, чтобы мы могли справляться со стрессом. В таких условиях учиться будет очень сложно. Поэтому сначала нужно позаботиться о безопасности как физической, так и психологической.

Если у тебя есть возможность учиться индивидуально, выбери для себя график, обеспечивающий комфортные условия, а также удовлетворяющий потребности в безопасности.

Задача организаторов обучения сегодня состоит в том, чтобы создать максимально безопасную среду в психологическом плане. Стиль преподавания должен быть эмпатичным, а коммуникация — давать людям ощущение гибкости, безопасности, положительной настроенности и сотрудничества.

Как построить учебный путь

Заставить взрослого человека что-то делать очень сложно. Он сам должен принимать сознательные решения. Поэтому не будем рассматривать те варианты, когда человек не “в ресурсе” из-за стресса и психологических проблем.

Чтобы любая деятельность была эффективной, нужно понимать хотя бы основы своего ментального здоровья и уметь продиагностировать симптоматику.

Если у тебя проблемы психологического характера, не стоит отвлекаться на обучение, ведь можно сделать только хуже.

Если же ты хорошо себя чувствуешь и намерен(-а) изучить что-то новое, то нужно ставить перед собой реалистичные и обдуманные цели, опираясь на собственные ценности. Подумай, что для тебя важно, что мотивирует, как ты готов(-а) распределять свои ресурсы и время.

Также можно более взвешено распределять свои дела. К примеру, составь список из десяти вещей, которые считаешь важными. Затем из них вычеркни пять, которые по сравнению с остальными не столь важны. От оставшихся отними еще две. Получишь три вещи, которые считаешь самыми ценными.

Затем двигайся к прикладному аспекту — подумай, что можешь сделать для достижения целей и как именно. Обрати внимание на продуктивность.

Можно разделить большие задачи на небольшие шаги. Затем каждый день выполнять определенный объем работы.

Есть люди, которые не могут делать все равномерно. Они сначала все обдумают, а затем могут пройти весь курс за три дня. Но после этого потребуется несколько дней отдыха. Поэтому выбери формат, в котором будешь наиболее эффективным(-ой).

Онлайн-платформы, на которых можно учиться

Udemy — библиотека уже содержит более 185 тыс. онлайн-курсов, новые добавляются ежемесячно.

LinkedIn Learning предлагает 16,7 тыс. курсов на семи разных языках для профессионального развития.

Pluralsight подойдет тем, кто заинтересован в технических знаниях. Платформа предлагает разные курсы и сертификации для разработчиков, интересующихся современными технологиями и фреймворками.

Coursera — уже хорошо известная украинцам платформа с онлайн-курсами многих ведущих мировых университетов и компаний, в том числе Google, IBM, AWS, Atlassian и др.

Prometheus — это украинская платформа, которой воспользовались уже 2 млн слушателей. На нем можно найти как переведенные курсы, проверенные на опыте, так и уникальные программы от отечественных специалистов.

Как не передумать учиться

Принимай энергию, дающую силу. Эта энергия не всегда положительная. Те гнев, ярость, даже боль, которые мы испытываем, могут двигать нас вперед.

Если чувствуешь, что твои эмоции, даже негативные, толкают делать что-нибудь хорошее для Украины, то прими это и бери из них энергию.

Не откладывай чувство радости. Человек стремится к радости даже во время войны. Конечно, предел публичной радости — это чувствительный нравственный вопрос, который каждый должен решить для себя. Но сознательно избавляться от того, что приносит нам положительные эмоции, только из-за мысли, что война лишила нас этого права, не стоит.

Это может привести к стрессу, эмоциональному выгоранию и депрессии.

Не вини себя. “Я делаю недостаточно” — это мысль, которая съедает изнутри многих украинцев. Но на это нужно смотреть с обратной стороны. Не “я делаю недостаточно”, а просто всего очень много, и это “много” нужно понемногу разгребать общими усилиями.

Ставь реалистичные цели и ожидания. Ты должен(-на) понимать, что тебе нужно, сколько усилий и времени на это уйдет, что ты ожидаешь от себя и других в заданных условиях.

Определи пределы ответственности. Пойми, на что можешь повлиять, а на что нет. Мы можем делать многое на своем уровне.

Полностью дистанцироваться от войны и сделать вид, что все хорошо, нереально.

Однако это не значит, что мы должны замереть, не развиваться и не двигаться. Нам следует понять свое состояние, понять границы своей ответственности и возможностей и действовать, чтобы приблизить победу, — советует Наталья Куба.

Чтобы наш мозг лучше работал и запоминал больше информации, нужно учить иностранные языки. Иногда это бывает сложно сделать самостоятельно, особенно если со школы прошло уже много времени. Ранее мы рассказывали, как выучить английский язык после 40 лет.

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