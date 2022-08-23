Поради

“Після вихідних у бабусі дитина перестала слухатися. Як повернути авторитет батьків?”

Відповідає
Юліана Маслак
Юліана Маслак

Дитяча психіатриня

Вікторія Мельник, редакторка сайту 23 Серпня 2022, 20:00
Як повернути авторитет батьків
Фото: Unsplash

Поради

“Після вихідних у бабусі дитина перестала слухатися. Як повернути авторитет батьків?”
Відповідає
Юліана Маслак
Юліана Маслак
Дитяча психіатриня

“Як мені розпізнати хімічну атаку та захистити себе у різних ситуаціях?”
Відповідає
Гліб Репич
Гліб Репич
Кандидат хімічних наук

“Маю ламке волосся на кінчиках: бальзами та олійки не діють. Що робити?”
Відповідає
“Після вихідних у бабусі дитина перестала слухатися. Як повернути авторитет батьків?”
Кузьма Хобзей
Лікар-дерматолог і трихолог

“Я звикла запивати їжу водою. Чи можна так робити?”
Відповідає
Світлана Фус
Світлана Фус
Дипломований дієтолог, консультант ЗМІ з питань правильного харчування

“Дитина трьох років не чує моїх прохань. Як до неї достукатися?”
Відповідає
карпачев
Дмитро Карпачов
Дитячий психолог, телеведучий

“Як мені пити та не п’яніти? Чи допоможе масло та чорне вугілля?”
Відповідає
Євген Скрипник
Євген Скрипник
Лікар-нарколог, психіатр вищої категорії, невролог
Катастрофізація: що це таке, ознаки, причини та як побороти
Читати далі
Зажди готуюся до найгіршого! Що таке катастрофізація та як її побороти
Військовий облік для жінок - відповіді на найчастіші запитання
Читати далі
Військовий облік для жінок в Україні: кому, коли та як доведеться йти до військкоматів уже цієї осені

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь