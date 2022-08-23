“Після вихідних у бабусі дитина перестала слухатися. Як повернути авторитет батьків?”

Здорове та всебічне виховання дитини вимагає багато уваги від дорослих. Зазвичай на допомогу батькам стають дідусі та бабусі, у яких великий життєвий досвід виховання власних дітей.

Та нерідко трапляється, що після вихідних у бабусі та дідуся дитина перестає слухати батьків, не сприймає їхні слова як авторитетні. Тоді у родині можуть виникати сварки не лише між дітьми й батьками, а й у батьків зі старшим поколінням.

Може дійти до того, що батьки обмежать перебування малят з бабусями та дідусями, які нівелюють процес виховання. То що робити в таких випадках та як повернути батьківський авторитет?

Зараз також дивляться

Звідки ростуть ноги?

Одна з головних причин такої поведінки дитини є банальна вседозволеність, до якої вона звикла у бабусі й дідуся, адже старші люди не займаються встановленням чітких меж для дитини — це завдання батьків.

Коли дитина деякий час перебуває в середовищі, де немає структурованих правил, вона відвикає від буденного життя з батьками, де такі межі та правила є. Скажімо, часом бабуся хоче догодити онукам та уникнути істерик, тож дозволяє більше сидіти в гаджетах чи перед екраном телевізора.

Тоді виникає небезпека саме у наслідках для поведінки дітей.

За час, проведений із бабусею, дитина може розслабитися та відчути, що можна нічого не робити й однаково отримувати бажане.

Тож коли дитина повертається у звичне середовище з батьками, в неї виникає бажання повернутися туди, де меж та обов’язків у неї не було.

Отже, дідусі й бабусі своєю безмірною любов’ю роблять ведмежу послугу і своїм онукам, і власним дітям, яким потім доведеться витрачати час на “перевиховання” дітей. Малечі не потрібно дозволяти все, оскільки для неї важливі межі.

Можна провести паралель із ногами. Любов — це одна нога, а межі — інша. І якщо дві ноги однакові, ми добре ходитимемо, але якщо одна більша, будемо шкутильгати.

Чому дитина не слухається?

Діти та підлітки через вікові особливості мають нестабільну психіку та не вміють контролювати власні емоції, бо нервова система людини розвивається до 25 років. У малому віці діти не вміють аналізувати свої бажання та не можуть сказати собі “ні” у потрібні миті, самотужки сісти за навчання чи завдання, які залишили для них батьки.

Натомість, щоб отримати бажане, діти можуть протестувати, не слухатися й маніпулювати батьками.

Якщо дорослі правильно задовольняють потреби дитини в межах її бажань, то дитина не стикнеться з бурею власних емоцій, не ображатиметься, а навпаки — розумітиме, що зараз її першочергове завдання не перегляд мультфільмів, а прибирання чи обід.

Як повернути авторитет батьків?

Перше правило для батьків у вихованні дітей — послідовність у діях. Якщо випрацювати спільну стратегію та дотримуватися її у вихованні дитини, то вона почуватиметься у безпеці, адже знає, чого від неї хочуть.

Коли ж дитина опиняється в епіцентрі сварок та розбіжностей між батьками та бабусями з дідусями, то намагається знайти для себе найкомфортніше середовище, використовуючи для цього маніпуляції та хитрощі. Така поведінка загрожує не лише труднощами у вихованні, а й соціальними та педагогічними прогалинами для самої дитини.

Іноді поїздки до бабусі можуть справді підривати батьківський авторитет. Особливо, коли бабуся каже онукам, що вона досвідченіша й знає більше, ніж мама. Це токсичні речі, які впливають на сприйняття дитиною батьків.

Тож після повернення від бабусі дитині варто спокійно нагадати про правила, які існують у домі.

Станьте на бік дитини: скажіть, що розумієте, як важко деколи робити речі, які тобі не до вподоби, але деколи це просто необхідно. Тож можете спочатку разом прибрати, а потім погратися.

Поясніть, що у бабусі також існують деякі правила, але дорослі спробують об’єднати свої зусилля.

У жодному разі не сваріть та не кричіть на дитину — так ви остаточно залякаєте її та втратите свій авторитет в її очах. Дитина постійно згадуватиме, якою лагідною та доброю була до неї бабуся та стільки всього дозволяв дідусь.

Поговоріть з бабусею і дідусем: не звинувачуйте, а донесіть думку про те, що авторитет батьків для дитини першочерговий.

Варто пояснити, що онуки не перестануть любити бабусю, якщо вона не дасть їм цукерки. За кілька хвилин ця ситуація не матиме великого значення, і вони знову сміятимуться та весело проводитимуть час.

До того ж батьківство — час для повного унезалежнення від власних мами й тата. Якщо ж тобі й досі важко сепаруватися від своїх батьків — читай декілька порад, які ми зібрали для тебе.

Підписуйся на наш Telegram та читай найцікавіші історії!