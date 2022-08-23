“После выходных у бабушки ребенок перестал слушаться. Как вернуть авторитет родителей?”

Детский психиатр
Здоровое и всестороннее воспитание ребенка требует от взрослых много внимания. Как правило, на помощь родителям приходят дедушки и бабушки, у которых большой жизненный опыт в воспитании собственных детей.
Но случается, что после выходных у бабушки и дедушки ребенок перестает слушать родителей и не воспринимает их слова как авторитетные. Тогда в семье могут возникать ссоры не только между детьми и родителями, но и у родителей со старшим поколением.
Может дойти до того, что родители ограничат пребывание малышей с бабушками и дедушками, которые нивелируют процесс воспитания. Что же делать в таких случаях и как вернуть родительский авторитет?
Одна из главных причин такого поведения ребенка — банальная вседозволенность, к которой он привык у бабушки и дедушки, ведь старшие люди не занимаются установлением четких границ для ребенка — это задача родителей.
Когда ребенок некоторое время находится в среде, где нет структурированных правил, он отвыкает от обыденной жизни с родителями, где такие границы и правила есть. Например, иногда бабушка хочет угодить внукам и избежать истерик, позволяет больше сидеть в гаджетах или перед экраном телевизора.
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Тогда возникает опасность именно в последствиях поведения детей.
За время, проведенное с бабушкой, ребенок может расслабиться и почувствовать, что можно ничего не делать и получать желаемое.
За время, проведенное с бабушкой, ребенок может расслабиться и почувствовать, что можно ничего не делать и получать желаемое.
Когда дети возвращаются в привычную среду с родителями, у них возникает желание вернуться туда, где границ и обязанностей не было.
Таким образом, дедушки и бабушки своей безмерной любовью оказывают медвежью услугу и своим внукам, и собственным детям, которым потом придется тратить время на “перевоспитание” детей. Малышам не нужно позволять все, поскольку для них важны границы.
Можно провести параллель с ногами. Любовь — это одна нога, а границы — другая. И если две ноги одинаковые, мы будем хорошо ходить, но если одна больше, будем хромать.
Можно провести параллель с ногами. Любовь — это одна нога, а границы — другая. И если две ноги одинаковые, мы будем хорошо ходить, но если одна больше, будем хромать.
Дети и подростки в силу своего возраста имеют нестабильную психику и не умеют контролировать свои эмоции, потому что нервная система человека развивается до 25 лет. В малом возрасте дети не умеют анализировать свои желания и не могут сказать себе “нет” в нужные моменты, самостоятельно сесть за учебу или задания, которые оставили для них родители.
Чтобы получить желаемое, дети могут протестовать, не слушаться и манипулировать родителями.
Если взрослые правильно удовлетворяют потребности ребенка в пределах его желаний, то ребенок не столкнется с бурей собственных эмоций, не будет обижаться, а наоборот — будет понимать, что сейчас его первоочередная задача не просмотр мультфильмов, а уборка или обед.
Первое правило для родителей в воспитании детей — последовательность в действиях. Если выработать общую стратегию и придерживаться ее в воспитании ребенка, то он будет чувствовать себя в безопасности, знать, чего от него хотят.
Когда же ребенок оказывается в эпицентре ссор и разногласий между родителями и бабушками с дедушками, то пытается найти для себя комфортную среду, используя для этого манипуляции и уловки. Такое поведение чревато не только трудностями в воспитании, но и социальными и педагогическими пробелами для самого ребенка.
Иногда поездки к бабушке могут действительно подрывать родительский авторитет. Особенно, когда бабушка говорит внукам, что она более опытная и знает больше, чем мама. Это токсические вещи, влияющие на восприятие ребенком родителей.
Иногда поездки к бабушке могут действительно подрывать родительский авторитет. Особенно, когда бабушка говорит внукам, что она более опытная и знает больше, чем мама. Это токсические вещи, влияющие на восприятие ребенком родителей.
Так что после возвращения от бабушки ребенку следует спокойно напомнить о правилах, которые существуют в доме.
Следует объяснить, что внуки не перестанут любить бабушку, если она не даст им конфеты. Через несколько минут эта ситуация не будет иметь большого значения, и они снова будут смеяться и весело проводить время.
Следует объяснить, что внуки не перестанут любить бабушку, если она не даст им конфеты. Через несколько минут эта ситуация не будет иметь большого значения, и они снова будут смеяться и весело проводить время.
К тому же, родительство — время для полной независимости от своих мамы и папы. Если тебе до сих пор трудно сепарироваться от своих родителей — читай несколько советов, которые мы собрали для тебя.
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