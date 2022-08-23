“После выходных у бабушки ребенок перестал слушаться. Как вернуть авторитет родителей?”

Здоровое и всестороннее воспитание ребенка требует от взрослых много внимания. Как правило, на помощь родителям приходят дедушки и бабушки, у которых большой жизненный опыт в воспитании собственных детей.

Но случается, что после выходных у бабушки и дедушки ребенок перестает слушать родителей и не воспринимает их слова как авторитетные. Тогда в семье могут возникать ссоры не только между детьми и родителями, но и у родителей со старшим поколением.

Может дойти до того, что родители ограничат пребывание малышей с бабушками и дедушками, которые нивелируют процесс воспитания. Что же делать в таких случаях и как вернуть родительский авторитет?

Откуда растут ноги?

Одна из главных причин такого поведения ребенка — банальная вседозволенность, к которой он привык у бабушки и дедушки, ведь старшие люди не занимаются установлением четких границ для ребенка — это задача родителей.

Когда ребенок некоторое время находится в среде, где нет структурированных правил, он отвыкает от обыденной жизни с родителями, где такие границы и правила есть. Например, иногда бабушка хочет угодить внукам и избежать истерик, позволяет больше сидеть в гаджетах или перед экраном телевизора.

Тогда возникает опасность именно в последствиях поведения детей.

За время, проведенное с бабушкой, ребенок может расслабиться и почувствовать, что можно ничего не делать и получать желаемое.

Когда дети возвращаются в привычную среду с родителями, у них возникает желание вернуться туда, где границ и обязанностей не было.

Таким образом, дедушки и бабушки своей безмерной любовью оказывают медвежью услугу и своим внукам, и собственным детям, которым потом придется тратить время на “перевоспитание” детей. Малышам не нужно позволять все, поскольку для них важны границы.

Можно провести параллель с ногами. Любовь — это одна нога, а границы — другая. И если две ноги одинаковые, мы будем хорошо ходить, но если одна больше, будем хромать.

Почему ребенок не слушается?

Дети и подростки в силу своего возраста имеют нестабильную психику и не умеют контролировать свои эмоции, потому что нервная система человека развивается до 25 лет. В малом возрасте дети не умеют анализировать свои желания и не могут сказать себе “нет” в нужные моменты, самостоятельно сесть за учебу или задания, которые оставили для них родители.

Чтобы получить желаемое, дети могут протестовать, не слушаться и манипулировать родителями.

Если взрослые правильно удовлетворяют потребности ребенка в пределах его желаний, то ребенок не столкнется с бурей собственных эмоций, не будет обижаться, а наоборот — будет понимать, что сейчас его первоочередная задача не просмотр мультфильмов, а уборка или обед.

Как вернуть авторитет родителей?

Первое правило для родителей в воспитании детей — последовательность в действиях. Если выработать общую стратегию и придерживаться ее в воспитании ребенка, то он будет чувствовать себя в безопасности, знать, чего от него хотят.

Когда же ребенок оказывается в эпицентре ссор и разногласий между родителями и бабушками с дедушками, то пытается найти для себя комфортную среду, используя для этого манипуляции и уловки. Такое поведение чревато не только трудностями в воспитании, но и социальными и педагогическими пробелами для самого ребенка.

Иногда поездки к бабушке могут действительно подрывать родительский авторитет. Особенно, когда бабушка говорит внукам, что она более опытная и знает больше, чем мама. Это токсические вещи, влияющие на восприятие ребенком родителей.

Так что после возвращения от бабушки ребенку следует спокойно напомнить о правилах, которые существуют в доме.

Станьте на сторону ребенка: скажите, что понимаете, как трудно иногда делать вещи, которые тебе не по душе, но порой это просто необходимо. Так что можете сначала вместе убрать, а потом поиграть.

Объясните, что у бабушки тоже есть некоторые правила, но взрослые попытаются объединить свои усилия.

Ни в коем случае не ругайте и не кричите на ребенка — таким образом вы окончательно запугаете его и потеряете свой авторитет в его глазах. Ребенок будет постоянно вспоминать, како нежной и доброй была к нему бабушка и сколько позволял дедушка.

Поговорите с бабушкой и дедушкой: не вините, а донесите мнение о том, что авторитет родителей для ребенка на первом месте.

Следует объяснить, что внуки не перестанут любить бабушку, если она не даст им конфеты. Через несколько минут эта ситуация не будет иметь большого значения, и они снова будут смеяться и весело проводить время.

К тому же, родительство — время для полной независимости от своих мамы и папы. Если тебе до сих пор трудно сепарироваться от своих родителей — читай несколько советов, которые мы собрали для тебя.

Подписывайся на наш Telegram и читай самые интересные истории!