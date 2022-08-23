Советы

“После выходных у бабушки ребенок перестал слушаться. Как вернуть авторитет родителей?”

Отвечает
Юлиана Маслак
Юлиана Маслак

Детский психиатр

Виктория Мельник, редактор сайта 23 августа 2022, 20:00
Как вернуть авторитет родителей
Фото: Unsplash

Советы

“После выходных у бабушки ребенок перестал слушаться. Как вернуть авторитет родителей?”
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Юлиана Маслак
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