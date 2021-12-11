Эмоциональная сепарация: когда действительно наступает независимость от родителей

Некоторые даже во взрослом возрасте психологически остаются очень привязанными к родителям. Семейный психолог Юлия Емельянова объяснила, что такое эмоциональная сепарация и каковы ее признаки.

Сепарация — это психологическое и физическое отделение ребенка от родителей.

— Физическая сепарация, конечно, играет большую роль в становлении человека. Однако не следует игнорировать ее психическую сторону.

Бывает так, что вы за океаном, а психологическое сепарирование от родителей так и не случилось, — пишет Юлия Емельянова в своем Instagram.

Как понять, что ты действительно независим от родителей

Ни поступки, ни слова токсичных родителей больше не задевают тебя. Ты не тратишь свой ресурс на ссоры и не пытаешься доказать, что родители неправы. Если это регулярно продолжается, ты минимизируешь общение с ними.

Ты больше не обвиняешь родителей в их «некомпетентности» в жизни. Каждый сам несет ответственность за реализацию своих желаний.

Ты не ищешь в партнере то, чего не хватало от родителей — материнской любви или отцовской ответственности. Это другой человек, который не обязан решать твои подсознательные конфликты.

Ты принимаешь тот факт, что все люди разные, в том числе и родители.

У тебя нет чувства вины за то, что жизнь родителей не сложилась, и ты не пытаешься любой ценой «долюбить» своих родителей вместо их мам и пап.

Твоя самооценка и опыт зависят от твоих ценностей и целей, а не желаний родителей.

Ты самостоятельно принимаешь важные решения, и тебе за это не стыдно. Тебе комфортно с самим собой.

Эмоциональная, как и физическая, сепарация требует постоянной работы над собой. В противном случае это может привести к конфликтам и ухудшению родственных отношений.

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