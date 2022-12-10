В стране война, а здесь праздник: как украинцы в этом году будут отмечать Рождество в тысячах километров от дома

Миллионы украинцев были вынуждены покинуть родные дома и искать убежище за границей из-за кровавой и коварной войны России против Украины. Приближаются рождественские праздники, а настроения на них нет. Как украинцы будут праздновать Рождество в тысячах километров от дома — истории и разбор психолога.

В сотнях километров от дома — как украинцы будут праздновать Рождество

Историями украинок, вынужденно живущих за границей, поделилось издание Liga.net. Семейный и кризисный психолог платформы SafeWomenHUB Юлия Мудра рассказала, как поддержать себя в трудный период и почему важно праздновать Рождество, даже если ты не дома.

Анастасия Пасечная всегда мечтала своими глазами увидеть сказочные европейские ярмарки. В этом году она вынужденно переехала жить в Германию, так что такая возможность появилась.

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Пошла на ярмарку в день открытия. Но внутрь зайти не смогла. Стала в стороне и заплакала. Внутри разрывает боль. Вот она — еще одна мечта, осуществившаяся во время войны. А все, что чувствую — боль.

К сожалению, Анастасия такая не одна, ведь почти 8 млн украинцев уехали в Европу из-за полномасштабной войны России против Украины.

Киевлянка Наталия Пириг вместе с дочерью переехала в Чехию. Сейчас они живут с другими украинскими семьями в общежитии. Работники учреждения установили елку и разрешили ее украсить нашим детям.

От одной новости о елке у детей засияли глаза. Моя София кричала: “Вау! Мы сегодня поедем покупать красивую игрушку”. Эти эмоции самые ценные, — рассказывает женщина.

По словам Наталии, ее дочь проживает очень много изменений: новая страна, школа, место жительства. Поэтому хочется обеспечить ребенку много приятных воспоминаний из этого периода жизни.

Не надо закапывать себя живьем. Жизнь продолжается. Мы должны наполнять себя положительными эмоциями, чтобы по возвращении домой были силы для восстановления страны, — говорит Наталия.

Почему нужно праздновать Рождество без вины

Психолог Юлия Мудра заметила тенденцию “празднования ради детей” среди многих своих клиентов, вынужденно уехавших из Украины. Она рассказывает, что отказываться от праздников нельзя, особенно если у тебя есть дети.

Праздники — это радость, которая стимулирует бороться дальше с невзгодами и принимать решения для сохранения жизни. Для детей это еще и дополнительный способ забыть ужасы, с которыми они столкнулись в период войны, — говорит психолог.

Чтобы не тревожить себя неприятными воспоминаниями, лучше обходить стороной скопления людей и места, где могут быть хлопушки, салюты и другие громкие звуки.

Черниговчанка Марина Савеко сейчас проживает в Вене. Она рассказывает, что находится на грани между желанием праздновать и мыслями, имеет ли она право на это, когда в Украине умирают люди.

Семья девушки настаивает на праздновании, говорит, что жизнь не остановилась. Марина присоединится к европейским обычаям празднования Рождества.

Маргарита Верховец также проживает в Австрии. Она рассказала, как имбирные пряники и рождественские игрушки заставили ее плакать.

Мне хотелось кричать “Заберите меня в родной Харьков! Хочу на Площадь Свободы, смотреть на елку и каток, пить глинтвейн и встречаться с друзьями, которые не разбросаны по всему миру”.

Ей не хватает чувства семейного круга, но она решила, что будет праздновать Рождество по европейским традициям, а Новый год — по украинским, с варениками и кучей салатов.

Психолог объясняет, что в этом году праздники другие, поэтому и отмечать их надо по-другому. Нужно добавлять новые традиции в свою жизнь, получать радость и улучшать свое психологическое состояние.

Однако это не значит, что тебе нужно подавлять менее положительные эмоции — печаль, раздражение, отчаяние. Хочешь плакать или злиться — делай это.

Высвободить эмоции можно с помощью рисования, техник дыхания, выписывания мыслей в дневник и проговаривания чувств.

Еще одно распространенное чувство — вина. Его следует признать и остановить. Иначе будет съедать изнутри. В первую очередь позаботься о себе, начиная с обеспечения базовых потребностей: сна, еды, общения.

Чтобы улучшить эмоциональное состояние, нужно дарить тепло души и праздников другим людям. Также можно отправить подарки родным в Украину и подарить им частичку Рождества или помочь людям через волонтеров.

Ты можешь подарить новогоднее чудо даже на расстоянии! Раньше мы рассказывали о детях, у которых Россия забрала все и как им можно помочь.

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