ВСУ выиграли самую большую танковую битву: как велись бои под Угледаром

Украинские военные продолжают удивлять мир своими умениями и стратегией. Вооруженные силы Украины выиграли крупнейшую танковую битву под Угледаром. Оккупанты потеряли там более 100 единиц бронированной техники.

Борьба длилась около трех недель, проигрыш и потеря большого количества техники стала ударом для вражеской армии. О танковом сражении под Угледаром рассказали в The New York Times.

Танковая битва под Угледаром: как действовали украинцы

В The New York Times рассказывают, что россияне пытались наступать колоннами. А украинцы оборонялись и вели огонь издалека или из укрытий, когда вражеская техника попадала в их поле зрения.

Сейчас также смотрят

Поля вокруг Угледара сейчас усеяны разбитой вражеской техникой после тяжелого сражения.

Наши защитники говорят, что оккупанты потеряли по меньшей мере 130 танков и бронетранспортеров.

Украинский военный в комментарии для издания рассказал, что воины ВСУ изучили дороги, которыми пользовались россияне. Потом прятались и ждали, чтобы стрелять из засады.

Угледар на карте

Почему россияне проиграли танковое сражение под Угледаром

Издание отмечает, что большую роль в проигрыше россиян сыграл недостаток опыта. В бои бросили новомобилизованных. Они не имели должной подготовки и не знали тактики ВСУ. Кроме того, наши бойцы отмечают, что взяли в плен медика, которого посадили управлять танком.

Украинский лейтенант Владислав Баяк — заместитель командира 1 механизированного батальона 72 бригады — один из первых, кто заметил приближение российской колонны. Она насчитывала около 15 танков и бронетранспортеров.

Мы были готовы, знали, что что-то подобное произойдет, — сказал он для NYT.

По словам военного, наши воины с противотанковыми ракетными комплексами и артиллерией были готовы открывать огонь по технике оккупантов.

Танковая битва под Угледаром: ход боевых действий

Издание так описывает ход боевых действий: на грунтовой дороге не было мин, а поля вокруг были засеяны ими, чтобы заманить россиян в наступление и не дать танкам развернуться после начала битвы. Когда начинается стрельба, колонна танков становится наиболее уязвимой. Водители пытаются развернуться и выезжают на заминированную обочину.

Подбитые машины мешают и замедляют или останавливают колонну. Тогда украинская артиллерия открывает огонь и подрывает еще больше брони.

Военные уничтожают оккупантов, которые вылезают из подбитых машин. Так россияне провалили свое наступление и проиграли битву, ведь попали в подготовленную ловушку украинцев.

Не так далеко от Угледара находится Марьинка, которую враг постоянно обстреливает. Ранее мы рассказывали о ситуации в Марьинке.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!