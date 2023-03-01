Война в Украине

ВСУ выиграли самую большую танковую битву: как велись бои под Угледаром

Богдана Макалюк, редактор сайта 01 марта 2023, 20:05
Танковий бій
Фото: Facebook

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