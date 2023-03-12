Відбили 92 атаки та тримали оборону: карта бойових дій в Україні 12 березня в режимі онлайн

Російські військові намагаються зазнати успіхів на карті бойових дій, але через титанічну працю ЗСУ вони не можуть цього зробити. Окупанти продовжують обстрілювати українські міста, селища, села та інші населені пункти, тероризуючи мирне населення.
Українські воїни роблять усе, щоб прогнати ворога. У боротьбі допомагає зброя та техніка, тому наші військові не тільки рятують своє з боїв, а й забирають трофеї.
Пропонуємо тобі ознайомитися з картою бойових дій в Україні онлайн та звітом Генштабу, щоб бути в курсі ситуації на фронті.
Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що 11 березня російські війська не просувалися в районі Бахмута. Українські та російські джерела продовжують повідомляти про запеклі бої в місті. Але бойовики групи Вагнера, ймовірно, дедалі більше закріплюються в місцях, як-от промисловий комплекс АЗОМ. Тому їм важко досягти значних успіхів.
Також російські війська продовжують зводити укріплення в Запорізькій області.
Також російські війська продовжують зводити укріплення в Запорізькій області.
А російські мобілізовані продовжують скаржитися на те, що командири погано ставляться до них і використовують їх як витратну силу для латання дірок в наявних формуваннях.
Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.
Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби противник завдав 12 авіаційних та п’ять ракетних ударів, два з яких — по місту Запоріжжя. Російські окупанти застосували ЗРК С-300 по об’єкту цивільної інфраструктури. Зруйнована одна будівля, втрат та поранених серед мирного населення немає.
Окрім того, ворог здійснив 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
Окрім того, ворог здійснив 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
Один з них — по об’єкту цивільної інфраструктури Херсона. Є жертви серед цивільного населення: двоє вбитих та троє поранених.
Основною метою противника протягом минулої доби залишались спроби виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Для цього ворог зосереджував основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Завдяки професійним і злагодженим діям, наші захисники відбили 92 атаки противника на зазначених напрямках.
Авіація Сил оборони за добу завдала шість ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили чотири райони зосередження особового складу противника, один склад боєприпасів та два місця розгортання станцій РЕБ противника.
Російські військові продовжують поводитися як справжні терористи. Раніше ми розповідали про обстріл Костянтинівки 10 березня.
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