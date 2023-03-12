Відбили 92 атаки та тримали оборону: карта бойових дій в Україні 12 березня в режимі онлайн

Російські військові намагаються зазнати успіхів на карті бойових дій, але через титанічну працю ЗСУ вони не можуть цього зробити. Окупанти продовжують обстрілювати українські міста, селища, села та інші населені пункти, тероризуючи мирне населення.

Українські воїни роблять усе, щоб прогнати ворога. У боротьбі допомагає зброя та техніка, тому наші військові не тільки рятують своє з боїв, а й забирають трофеї.

Пропонуємо тобі ознайомитися з картою бойових дій в Україні онлайн та звітом Генштабу, щоб бути в курсі ситуації на фронті.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що 11 березня російські війська не просувалися в районі Бахмута. Українські та російські джерела продовжують повідомляти про запеклі бої в місті. Але бойовики групи Вагнера, ймовірно, дедалі більше закріплюються в місцях, як-от промисловий комплекс АЗОМ. Тому їм важко досягти значних успіхів.

Також російські війська продовжують зводити укріплення в Запорізькій області.

А російські мобілізовані продовжують скаржитися на те, що командири погано ставляться до них і використовують їх як витратну силу для латання дірок в наявних формуваннях.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 12 березня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби противник завдав 12 авіаційних та п’ять ракетних ударів, два з яких — по місту Запоріжжя. Російські окупанти застосували ЗРК С-300 по об’єкту цивільної інфраструктури. Зруйнована одна будівля, втрат та поранених серед мирного населення немає.

Окрім того, ворог здійснив 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Один з них — по об’єкту цивільної інфраструктури Херсона. Є жертви серед цивільного населення: двоє вбитих та троє поранених.

Основною метою противника протягом минулої доби залишались спроби виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Для цього ворог зосереджував основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Завдяки професійним і злагодженим діям, наші захисники відбили 92 атаки противника на зазначених напрямках.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна ситуація залишалась стабільною. Російська Федерація продовжує зберігати значну військову присутність на території Республіки Білорусь, проте без явного формування наступальних угруповань. Водночас противник продовжує інженерне обладнання місцевості у прикордонних районах Брянської та Курської областей.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник зберігав свою суттєву військову присутність у прикордонних з Україною районах для недопущення перекидання наших підрозділів на інші напрямки. Також протягом попередньої доби окупанти безрезультатно намагалися прорвати оборону наших військ, здійснивши артилерійські обстріли районів 13 населених пунктів вздовж лінії бойового зіткнення.

На Бахмутському напрямку ворог не припиняв штурмові дії Бахмута. Поблизу лінії зіткнення ворог обстріляв Васюківку, Залізнянське, Дубово-Василівку, Григорівку, Богданівку, Бахмут, Іванівське, Костянтинівку, Білу Гору, Міньківку, Оріхово-Василівку, Олександро-Шультине, Залізне та Нью-Йорк Донецької області. Загалом, від обстрілів окупантів постраждало 15 населених пунктів на Бахмутському напрямку.

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив спроби наступальних дій в напрямку населених пунктів Кам’янка, Сєверне, Первомайське, Невельське, Красногорівка та Мар’їнка Донецької. Не мав жодного успіху. Численних ворожих обстрілів зазнали 18 населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення: Бердичі, Ласточкине, Авдіївка, Водяне, Красногорівка, Георгіївка, Богоявленка, Вугледар, Золота Нива, Олександропіль, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Побєда, Новомихайлівка, Новоукраїнка, Пречистівка та Велика Новосілка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує оборонятися. Одночасно з цим, здійснював інтенсивні обстріли населених пунктів, а саме: Малинівки, Гуляйполя, Білогір’я, Малої Токмачки, Новоданилівки, Новоандріївки, Малих Щербаків, Ольгівського, Червоного, Чарівного, Таврійського, Придніпровського, Плавнів, Кам’янського і Степового Запорізької області; Новополя – Донецької, а також Новодмитрівки, Михайлівки, Дудчан, Зміївки, Веселого, Іванівки, Антонівки, Білозерки, Дніпровського, Республіканця, Червоного Маяка, Новосілки, Одрадокамянки, Ольгівки, Тягинки, Токарівки, Понятівки, Ромашкового та міста Херсон. Загалом, постаждали майже 40 населених пунктів.

Авіація Сил оборони за добу завдала шість ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили чотири райони зосередження особового складу противника, один склад боєприпасів та два місця розгортання станцій РЕБ противника.

Російські військові продовжують поводитися як справжні терористи. Раніше ми розповідали про обстріл Костянтинівки 10 березня.

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