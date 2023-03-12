Украина

Отбили 92 атаки и держали оборону: карта боевых действий в Украине 12 марта в режиме онлайн

Богдана Макалюк, редактор сайта 12 марта 2023, 10:00
Карта бойових дій в Україні 12.03.2023 онлайн

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