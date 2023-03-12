Отбили 92 атаки и держали оборону: карта боевых действий в Украине 12 марта в режиме онлайн

Российские военные пытаются добиться успехов на карте боевых действий, но из-за титанического труда ВСУ они не могут этого достичь. Оккупанты продолжают обстреливать украинские города, поселки, села и другие населенные пункты, терроризируя мирное население.
Украинские воины делают все, чтобы прогнать врага. В борьбе помогают оружие и техника, поэтому наши военные не только спасают свое из боев, но и забирают трофеи.
Предлагаем тебе ознакомиться с картой боевых действий в Украине онлайн и отчетом Генштаба, чтобы быть в курсе ситуации на фронте.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.
Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что 11 марта российские войска не продвигались в районе Бахмута. Украинские и российские источники продолжают сообщать об сильных боях в городе. Но боевики группы Вагнера, вероятно, все больше закрепляются в местах, таких как промышленный комплекс АЗОМ. Поэтому им трудно добиться значительных успехов.
Также российские войска продолжают возводить укрепления в Запорожской области.
Также российские войска продолжают возводить укрепления в Запорожской области.
А российские мобилизованные продолжают жаловаться, что командиры плохо относятся к ним и используют их как затратную силу для латания дыр в имеющихся формированиях.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки противник нанес 12 авиационных и пять ракетных ударов, два из которых — по городу Запорожье. Российские оккупанты применили ЗРК С-300 по объекту гражданской инфраструктуры. Разрушено одно здание, потерь и раненых среди мирного населения нет.
Кроме того, враг совершил 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Кроме того, враг совершил 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Один из них — по объекту гражданской инфраструктуры Херсона. Есть жертвы среди гражданского населения: двое убитых и трое раненых.
Основной целью противника за прошедшие сутки оставались попытки выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей. Для этого враг сосредотачивал основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Благодаря профессиональным и слаженным действиям, наши защитники отбили 92 атаки противника на указанных направлениях.
Авиация Сил обороны за сутки нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили четыре района сосредоточения личного состава противника, один склад и два места развертывания станций РЭБ противника.
Российские военные продолжают вести себя как настоящие террористы. Ранее мы рассказывали об обстреле Константиновки 10 марта.
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