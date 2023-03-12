Отбили 92 атаки и держали оборону: карта боевых действий в Украине 12 марта в режиме онлайн

Российские военные пытаются добиться успехов на карте боевых действий, но из-за титанического труда ВСУ они не могут этого достичь. Оккупанты продолжают обстреливать украинские города, поселки, села и другие населенные пункты, терроризируя мирное население.

Украинские воины делают все, чтобы прогнать врага. В борьбе помогают оружие и техника, поэтому наши военные не только спасают свое из боев, но и забирают трофеи.

Предлагаем тебе ознакомиться с картой боевых действий в Украине онлайн и отчетом Генштаба, чтобы быть в курсе ситуации на фронте.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта – начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации! Следи за объявлением “зеленых коридоров”, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что 11 марта российские войска не продвигались в районе Бахмута. Украинские и российские источники продолжают сообщать об сильных боях в городе. Но боевики группы Вагнера, вероятно, все больше закрепляются в местах, таких как промышленный комплекс АЗОМ. Поэтому им трудно добиться значительных успехов.

Также российские войска продолжают возводить укрепления в Запорожской области.

А российские мобилизованные продолжают жаловаться, что командиры плохо относятся к ним и используют их как затратную силу для латания дыр в имеющихся формированиях.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине на 12 марта 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки противник нанес 12 авиационных и пять ракетных ударов, два из которых — по городу Запорожье. Российские оккупанты применили ЗРК С-300 по объекту гражданской инфраструктуры. Разрушено одно здание, потерь и раненых среди мирного населения нет.

Кроме того, враг совершил 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Один из них — по объекту гражданской инфраструктуры Херсона. Есть жертвы среди гражданского населения: двое убитых и трое раненых.

Основной целью противника за прошедшие сутки оставались попытки выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей. Для этого враг сосредотачивал основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Благодаря профессиональным и слаженным действиям, наши защитники отбили 92 атаки противника на указанных направлениях.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная ситуация оставалась стабильной. Российская Федерация продолжает сохранять значительное военное присутствие на территории Республики Беларусь, однако без явного формирования наступательных группировок. В то же время, противник продолжает инженерное оборудование местности в приграничных районах Брянской и Курской областей.

направлениях оперативная ситуация оставалась стабильной. Российская Федерация продолжает сохранять значительное военное присутствие на территории Республики Беларусь, однако без явного формирования наступательных группировок. В то же время, противник продолжает инженерное оборудование местности в приграничных районах Брянской и Курской областей. На Купянском и Лиманском направлениях противник сохранял свое существенное военное присутствие в приграничных с Украиной районах для недопущения перекидывания наших подразделений на другие направления. Также в течение предыдущих суток оккупанты безрезультатно пытались прорвать оборону наших войск, совершив артиллерийские обстрелы районов 13 населенных пунктов вдоль линии боевого столкновения.

направлениях противник сохранял свое существенное военное присутствие в приграничных с Украиной районах для недопущения перекидывания наших подразделений на другие направления. Также в течение предыдущих суток оккупанты безрезультатно пытались прорвать оборону наших войск, совершив артиллерийские обстрелы районов 13 населенных пунктов вдоль линии боевого столкновения. На Бахмутском направлении враг не прекращал штурмовые действия Бахмута. Вблизи линии столкновения враг обстрелял Васюковку, Зализнянское, Дубово-Василовку, Григорьевку, Богдановку, Бахмут, Ивановское, Константиновку, Белую Гору, Миньковку, Орехово-Василовку, Александро-Шультино, Зализное и Нью-Йорк Донецкой области. В общем, от обстрелов оккупантов пострадало 15 населенных пунктов на Бахмутском направлении.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник предпринял попытки наступательных действий в направлении населенных пунктов Каменка, Северное, Первомайское, Невельское, Красногоровка и Марьинка Донецкой. Не имел успеха. Многочисленным вражеским обстрелам подверглись 18 населенных пунктов, что рядом с линией столкновения: Бердичи, Ласточкино, Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Георгиевка, Богоявленка, Угледар, Золотая Нива, Александрополь, Орловка, Тоненькое, Новоукраинка, Первомайское, Победа, Новоселка Донецкой области.

направлениях противник предпринял попытки наступательных действий в направлении населенных пунктов Каменка, Северное, Первомайское, Невельское, Красногоровка и Марьинка Донецкой. Не имел успеха. Многочисленным вражеским обстрелам подверглись 18 населенных пунктов, что рядом с линией столкновения: Бердичи, Ласточкино, Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Георгиевка, Богоявленка, Угледар, Золотая Нива, Александрополь, Орловка, Тоненькое, Новоукраинка, Первомайское, Победа, Новоселка Донецкой области. На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает обороняться. Одновременно с этим осуществлял интенсивные обстрелы населенных пунктов, а именно: Малиновки, Гуляйполя, Белогорья, Малой Токмачки, Новоданиловки, Новоандреевки, Малых Щербаков, Ольговского, Красного, Чаривного, Таврического, Приднепровского, Плавнов, Каменского и Степового Запорожской области; Новополя — Донецкой, а также Новодмитровки, Михайловки, Дудчан, Змиевки, Веселого, Ивановки, Антоновки, Белозерки, Днепровского, Республиканца, Красного Маяка, Новоселки, Одрадокамянки, Ольговки, Тягинки, Токаревки, Понятовки, Ромашкового и города Херсон. В общей сложности пострадали почти 40 населенных пунктов.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили четыре района сосредоточения личного состава противника, один склад и два места развертывания станций РЭБ противника.

Российские военные продолжают вести себя как настоящие террористы. Ранее мы рассказывали об обстреле Константиновки 10 марта.

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