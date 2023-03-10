Спасают свое, еще и берут трофеи! Как украинские защитники лишают оккупантов техники

Оттепель и резкое потепление в Донецкой области на некоторых направлениях притормозили атаку с обеих сторон. Российские оккупанты не перестают лезть, но они только теряют технику в украинских полях.

Нашим защитникам тоже тяжело, техника увязает в черноземе и глине, и, чтобы ее не потерять, танкисты из ремонтно-восстановительного батальона специальной техникой едут забирать танки с поля боя.

Как украинские защитники спасают танки и забирают технику оккупантов — читай и смотри в нашем материале.

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Как украинские защитники спасают танки и забирают технику оккупантов

Танкисты первой танковой бригады показывают бронированную ремонтно-эвакуационную машину — БРЭМ–1. Несмотря на то, что она еще советского производства, именно благодаря ей украинские защитники ремонтируют и достают тяжелую технику, застрявшую в полях.

Она может вытащить любой танк советского производства, эвакуировать боевую технику, которая потом отремонтируется и снова поедет их уничтожать, — говорит военнослужащий ВСУ Роман.

БРЭМ-1 работает на передовой непрерывно. Из-за резкого потепления танки погрязают в полях Донецкой области, поэтому ремонтные бригады выезжают по несколько раз в сутки. Ремонтные машины прикрывает аэроразведка и артиллерия.

Каждый такой выезд — это спасенный танк и его экипаж. Поэтому российские оккупанты охотятся на ремонтные бригады, снарядов не жалеют.

Если этой машины и экипажа не будет, то у них будет больше нашей техники, или они не будут беспокоиться, что кто-то заберет их технику, которую они бросили, — объясняет военный Иван.

Еще неделю назад, когда поля были замерзшими, военные отправлялись поближе к вражеским позициям и трофеили российскую технику с поля боя. Каждый выезд планировался заранее вместе с аэроразведчиками.

Военнослужащие на свою старую БРЭМ-1 никогда не жаловались. Но когда получили немецкую ремонтную машину на базе первого Leopard, поняли, что зарубежная техника значительно лучше.

Все настолько проще и легче. Если заканчивается жидкость, срабатывает автомат. Датчик. Машина глушится, чтобы не перегреваться, — рассказывает военный ВСУ Иван.

К тому же немецкая ремонтно-эвакуационная машина имеет полуавтоматическую коробку передач, в половину мощнее двигатель и способна тянуть тяжелые танки весом более 60 т.

Сейчас у танкистов, защищающих южный фронт Донецкой области, есть несколько заграничных ремонтных машин. Теперь, как говорят защитники, осталось дождаться Леопардов и пойти в наступление.

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