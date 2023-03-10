Україна

Рятують своє, ще й беруть трофеї! Як українські захисники позбавляють окупантів техніки

Владислав Круглов, журналіст Факти ICTV, військовий кореспондент 10 Березня 2023, 21:00

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