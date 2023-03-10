Рятують своє, ще й беруть трофеї! Як українські захисники позбавляють окупантів техніки

Відлига та різке потепління на Донеччині на деяких напрямках пригальмували атаку з обох сторін. Натомість російські окупанти не припиняють лізти, та вони лише втрачають техніку в українських полях.

Нашим захисникам теж важко, техніка грузне в чорноземі та глині, і, щоб її не втратити, танкісти з ремонтно-відновлювального батальйону спеціальною технікою їдуть діставати танки з поля бою.

Як українські захисники рятують танки і забирають техніку окупантів — читай та дивись у нашому матеріалі.

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Як українські захисники рятують танки і забирають техніку окупантів

Танкісти першої танкової бригади показують броньовану ремонтно-евакуаційну машину — БРЕМ 1. Хоч вона ще радянського виробництва, та саме завдяки їй українські захисники ремонтують та витягають важку техніку, яка застрягла у полях.

Вона може витягнути будь-який танк радянського виробництва, евакуювати бойову техніку, яка потім відремонтується і поїде знову їх нищити, — каже військовослужбовець ЗСУ Роман.

БРЕМ-1 нині працює на передовій безперервно. Через різке потепління танки грузнуть у полях Донеччини, тому ремонтні бригади виїжджають по декілька разів на добу. Ремонтні машини прикриває аеророзвідка та артилерія.

Кожен такий виїзд — це врятований танк та його екіпаж. Тому російські окупанти полюють на ремонтні бригади, снарядів не шкодують.

Якщо цієї машини і екіпажу не буде, то в них буде більше нашої техніки, або вони не перейматимуться, що хтось забере їхню техніку, яку вони кинули, — пояснює військовий Іван.

Ще тиждень тому, коли поля були замерзлими, військові вирушали якомога ближче до ворожих позицій та трофеїли російську техніку з поля бою. Кожен виїзд планувався заздалегідь, разом з аеророзвідниками.

Військовослужбовці на свою стареньку БРЕМ-1 ніколи не скаржилися. Та коли отримали німецьку ремонтну машину на базі першого Leopard, зрозуміли, що закордонна техніка значно краща.

Все настільки простіше і легше. Якщо закінчується рідина, спрацьовує автомат. Датчик. Машина глушиться, щоб не перегріватися, — розповідає військовий ЗСУ Іван.

До того ж німецька ремонтно-евакуаційна машина має напівавтоматичну коробку передач, у половину потужніший двигун, тож здатна тягнути важкі танки вагою понад 60 т.

Наразі у танкістів, що боронять південний фронт Донеччини, є декілька закордонних ремонтних машин. Тепер, як кажуть захисники, залишилося дочекатися Леопардів і піти в наступ.

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