Трое погибших и двое травмированных: обстрел Николаевского шоссе в Херсоне — что известно сейчас

Жители Херсона ежедневно подвергаются вражеским обстрелам. Враг бьет по жилым кварталам города и другой гражданской инфраструктуре.

Обстрел Херсона 11 марта

Сегодня, 11 марта, Херсон снова оказался под огнем российских окупантов. Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

По предварительным данным, известно, что на Николаевском шоссе в Херсоне обломки российских снарядов травмировали двух человек. Три человека — погибли.

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Из-за удара загорелся автомобиль. На месте работают экстренные службы.

Спасатели, медики и полицейские уже работают на месте обстрелов.

Также раньше мы рассказывали, как живут деоккупированные села в Херсонской области.

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