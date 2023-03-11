Трое погибших и двое травмированных: обстрел Николаевского шоссе в Херсоне — что известно сейчас

Жители Херсона ежедневно подвергаются вражеским обстрелам. Враг бьет по жилым кварталам города и другой гражданской инфраструктуре.
Сегодня, 11 марта, Херсон снова оказался под огнем российских окупантов. Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
По предварительным данным, известно, что на Николаевском шоссе в Херсоне обломки российских снарядов травмировали двух человек. Три человека — погибли.
Из-за удара загорелся автомобиль. На месте работают экстренные службы.
Спасатели, медики и полицейские уже работают на месте обстрелов.
Спасатели, медики и полицейские уже работают на месте обстрелов.
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