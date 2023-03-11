Троє загиблих та двоє травмованих: обстріл Миколаївського шосе у Херсоні — що відомо зараз

Мешканці Херсона щодня потерпають від ворожих обстрілів. Ворог б’є по житлових кварталах міста та іншій цивільній інфраструктурі.

Обстріл Херсона 11 березня

Сьогодні, 11 березня, Херсон знову опинився під вогнем російських окупантів. Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За попередніми даними відомо, що на Миколаївському шосе у Херсоні уламки російських снарядів травмували двох людей. Троє людей — загинули.

Зараз також дивляться

Через удар загорівся автомобіль. На місці працюють екстрені служби.

Рятувальники, медики та поліцейські вже працюють на місці обстрілу.

Також раніше ми розповідали, як зараз живуть деокуповані села у Херсонській області.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!