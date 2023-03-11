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Троє загиблих та двоє травмованих: обстріл Миколаївського шосе у Херсоні — що відомо зараз

Даніела Долотова, редакторка сайту 11 Березня 2023, 13:19
Херсон
Фото: ДСНС/Facebook

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