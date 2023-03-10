Война в Украине

Есть раненые, повреждены частные дома и газопровод: что известно об обстреле Константиновки 10 марта

Виктория Мельник, редактор сайта 10 марта 2023, 16:29
Обстрел Константиновки

Больше новостей
Чим обробляти дерева навесні і коли це робити
Для здоровья и плодовитости: чем обрабатывать деревья весной и когда можно начинать опрыскивание
Наслідки обстрілу Львівської області 9 березня 2023
Две семьи заснули и никогда не проснулись — последствия российской атаки на Львовскую область
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Где сейчас есть угроза! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областям
український стартап Anima
Определи состояние психики через просмотр картинок: о чем украинский стартап Anima
Смотреть больше

Материалы по теме

Наслідки обстрілу Львівської області 9 березня 2023
Две семьи заснули и никогда не проснулись — последствия российской атаки на Львовскую область
Сайти для відстеження повітряної тривоги
Где сейчас есть угроза! Онлайн-карта воздушной тревоги в Украине по областям
Когда начнутся весенние каникулы
На отдых пойдут уже в марте: когда начнутся весенние каникулы для школьников
Безробіття
Как получить пособие по безработице в Украине 2023: пошаговая инструкция

Видео
0:03:29
Наслідки обстрілу Львівської області 9 березня 2023

Две семьи заснули и никогда не проснулись — последствия российской атаки на Львовскую область
0:03:00
Robotiada 2023
Юные и непобедимые! Украинцы выиграли международные соревнования по робототехнике
0:03:14
У Вінниці військовослужбовці власними руками побудували храм
Торопятся украсить храм ко дню победы Украины — в Виннице военные самостоятельно построили церковь
0:04:05
Новости Днепра
Женщину вытащили, а домашних любимцев не успели… Марганец под прицелом РФ
Карта бойових дій в Україні 10.03.2023 онлайн
Российская тактика террора и запуск 84 ракет: карта боевых действий в Украине 10 марта в режиме онлайн
0:03:36
Прикордонники з Львівської області про бої за Авдіївку
Россияне не считались с тем, что шли по трупам своих собратьев — львовские пограничники о боях за Авдеевку
0:02:56
Николаевская область обстрел
Горело все. Новогригорьевка в Николаевской области приходит в себя от “русского мира”
0:04:47
Як не стати жертвою псевдоволонтерів
Наживаются на миллионы гривен — как не стать жертвой псевдоволонтеров во время войны
0:03:15
будинок зі скалок оскар
Претендент на Оскар! Стрічка про дітей з притулку Лисичанська змагатиметься за нагороду
0:03:15
дом из осколков оскар
Претендент на Оскар! Фильм о детях из приюта Лисичанска будет соревноваться за награду
Больше видео
український стартап Anima
Читать дальше
Определи состояние психики через просмотр картинок: о чем украинский стартап Anima

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь