Россияне беспощадно обстреливают регионы, где живет большое количество русскоязычных людей. Парадоксально как для страны, стремящейся к “защите” русскоязычных во всем мире.

Вместе с тем ежедневно все большим становится количество погибших и пострадавших от обстрелов РФ. Особенно в регионах, где совсем рядом ведутся активные боевые действия.

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что Константиновка снова находится под российскими обстрелами.

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Уже сейчас известно по меньшей о мере шести раненых, повреждены частные дома и газопровод.

По предварительной информации, на этот раз россияне применили РСЗО Ураган. На месте уже работают спасатели и полиция.

Кириленко отмечает возможность эвакуации из опасных регионов и призывает жителей срочно выезжать вглубь Украины.

— Враг держит жителей Константиновки и всей Донбасса в постоянном терроре. Не медлите — эвакуируйтесь! — пишет он в своем Telegram.

Есть раненые, повреждены частные дома и газопровод: что известно об обстреле Константиновки 10 марта / 5 Фотографий

Также уже известно, что Кабмин разрешил принудительную эвакуацию детей из зон боевых действий. Детальнее об этом можно узнать из нашего другого материала.

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