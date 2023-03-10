Росіяни нещадно обстрілюють регіони, де живе велика частина російськомовних людей. Парадоксально як для країни, що набито прагне “захисту” російськомовних в усьому світі.

Разом з тим, щоденно все більшою стає кількість загиблих та постраждалих від обстрілів РФ. Особливо в регіонах, де зовсім поруч ведуться активні бойові дії.

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що Костянтинівка знову знаходиться під російськими обстрілами.

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Вже зараз відомо про щонайменше шістьох поранених, пошкоджено приватні будинки та газопровід.

За попередньою інформацією, цього разу росіяни застосували РСЗВ Ураган. На місці уже працюють рятувальники та поліція.

Кириленко наголошує на можливості евакуації з небезпечних регіонів та закликає мешканців терміново виїжджати вглиб України.

— Ворог тримає жителів Костянтинівки та всієї Донеччини у постійному терорі. Не зволікайте — евакуюйтеся! — пише він у своєму Telegram.

Є поранені, пошкоджено приватні будинки та газопровід: що відомо про обстріл Костянтинівки 10 березня / 5 Фотографій

Також уже відомо, що Кабмін дозволив примусову евакуацію дітей із зон бойових дій. Детальніше про це можна дізнатися з нашого іншого матеріалу.

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