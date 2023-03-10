Війна в Україні

Є поранені, пошкоджено приватні будинки та газопровід: що відомо про обстріл Костянтинівки 10 березня

Вікторія Мельник, редакторка сайту 10 Березня 2023, 16:29
Обстріл Костянтинівки

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