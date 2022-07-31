Їдьте, ми допоможемо! Уряд оголосив обов’язкову евакуацію з Донецької області

В Україні триває повномасштабна війна, люди щодня перебувають під загрозою обстрілів, але дехто все одно відмовляється залишати дім. Тисячі людей живуть у зоні активних бойових дій, зокрема в Донецькій області. Уряд просить мешканців не зволікати та евакуюватися якомога швидше.
Міністерка з реінтеграції ТОТ Ірина Верещук під час телемарафону повідомила, що уряд запровадить обов’язкову евакуацію мешканців неокупованих районів Донецької області перед початком опалювального сезону.
29 липня Кабмін ухвалив рішення про створення відповідного штабу. Евакуація відбуватиметься на державному рівні, люди матимуть усе необхідне: супровід, допомога, виплати.
Евакуація є обов’язковою, але не примусовою.
Евакуація є обов’язковою, але не примусовою.
За словами Верещук, якщо хтось вирішить відмовитися від евакуації — йому чи їй потрібно буде підписати бланк відмови про те, що людина розуміє усі наслідки та несе відповідальність за своє життя.
Евакуація з Донецької області має кілька причин: найперше й найголовніше – зберегти життя людей.
Ще одна важлива причина – взимку в Донецькій області не буде опалення.
— У Донецькій області абсолютно відсутнє газопостачання, всі газопроводи, які можна було відремонтувати, відремонтували, але, на жаль, ворог знову і знову знищує все, що б допомогло узимку обігріти людей.
Одним словом — тепла на Донеччині у зимовий період не буде.
Одним словом — тепла на Донеччині у зимовий період не буде.
33-тя стаття Кодексу про цивільний захист населення говорить про таку форму евакуації як обов’язкову. У Донецькій області 52 тисячі дітей, їх потрібно евакуювати, не можна наражати їх на смертельну небезпеку в зимовий період без тепла, без світла, без можливості обігріти, — сказала Верещук.
Президент України Володимир Зеленський під час свого вечірнього звернення 30 липня теж закликав не зволікати й евакуюватися з Донеччини.
— Багато хто відмовляється виїхати… Але це справді потрібно зробити. Це рішення все одно доведеться ухвалювати. І що раніше це буде зроблено, що більше людей виїде з Донецької області зараз, то менше людей російська армія встигне вбити. Урядове рішення про обов’язкову евакуацію з Донецької області є, все організовується.
Повний супровід, повна допомога: логістична, і виплати. Потрібно тільки рішення від самих людей, які досі його не ухвалили для себе. Їдьте, ми допоможемо, — сказав Зеленський.
Повний супровід, повна допомога: логістична, і виплати. Потрібно тільки рішення від самих людей, які досі його не ухвалили для себе. Їдьте, ми допоможемо, — сказав Зеленський.
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