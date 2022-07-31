Їдьте, ми допоможемо! Уряд оголосив обов’язкову евакуацію з Донецької області

В Україні триває повномасштабна війна, люди щодня перебувають під загрозою обстрілів, але дехто все одно відмовляється залишати дім. Тисячі людей живуть у зоні активних бойових дій, зокрема в Донецькій області. Уряд просить мешканців не зволікати та евакуюватися якомога швидше.

Міністерка з реінтеграції ТОТ Ірина Верещук під час телемарафону повідомила, що уряд запровадить обов’язкову евакуацію мешканців неокупованих районів Донецької області перед початком опалювального сезону.

Обов’язкова евакуація з Донеччини: що відомо

29 липня Кабмін ухвалив рішення про створення відповідного штабу. Евакуація відбуватиметься на державному рівні, люди матимуть усе необхідне: супровід, допомога, виплати.

Евакуація є обов’язковою, але не примусовою.

За словами Верещук, якщо хтось вирішить відмовитися від евакуації — йому чи їй потрібно буде підписати бланк відмови про те, що людина розуміє усі наслідки та несе відповідальність за своє життя.

Обов’язкова евакуація з Донеччини: які причини

Евакуація з Донецької області має кілька причин: найперше й найголовніше – зберегти життя людей.

Ще одна важлива причина – взимку в Донецькій області не буде опалення.

— У Донецькій області абсолютно відсутнє газопостачання, всі газопроводи, які можна було відремонтувати, відремонтували, але, на жаль, ворог знову і знову знищує все, що б допомогло узимку обігріти людей.

Одним словом — тепла на Донеччині у зимовий період не буде.

33-тя стаття Кодексу про цивільний захист населення говорить про таку форму евакуації як обов’язкову. У Донецькій області 52 тисячі дітей, їх потрібно евакуювати, не можна наражати їх на смертельну небезпеку в зимовий період без тепла, без світла, без можливості обігріти, — сказала Верещук.

Президент України Володимир Зеленський під час свого вечірнього звернення 30 липня теж закликав не зволікати й евакуюватися з Донеччини.

— Багато хто відмовляється виїхати… Але це справді потрібно зробити. Це рішення все одно доведеться ухвалювати. І що раніше це буде зроблено, що більше людей виїде з Донецької області зараз, то менше людей російська армія встигне вбити. Урядове рішення про обов’язкову евакуацію з Донецької області є, все організовується.

Повний супровід, повна допомога: логістична, і виплати. Потрібно тільки рішення від самих людей, які досі його не ухвалили для себе. Їдьте, ми допоможемо, — сказав Зеленський.

Кілька днів тому світ знову здригнувся від прояву російської жорстокості та нового акту тероризму — обстрілу колонії з українськими військовополоненими в Оленівці. Раніше ми розповідали подробиці вбивства українських військових злочинцями з РФ.

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