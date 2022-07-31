Украина

Выезжайте, мы поможем! Правительство объявило обязательную эвакуацию из Донецкой области

Богдана Макалюк, редактор сайта 31 июля 2022, 13:00
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