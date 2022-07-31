Выезжайте, мы поможем! Правительство объявило обязательную эвакуацию из Донецкой области

В Украине продолжается полномасштабная война, люди каждый день находятся под угрозой обстрелов, но некоторые все равно отказываются покидать дом. Тысячи людей остаются в зоне активных боевых действий, в том числе в Донецкой области. Правительство просит жителей не медлить и эвакуироваться как можно скорее.

Министр по реинтеграции ТОТ Ирина Верещук во время телемарафона сообщила, что правительство проводит обязательную эвакуацию жителей неоккупированных районов Донецкой области перед началом отопительного сезона.

Обязательная эвакуация из Донецкой области: что известно

29 июля Кабмин принял решение о создании соответствующего штаба. Эвакуация будет проходить на государственном уровне, у людей будет все необходимое: сопровождение, помощь, выплаты.

Эвакуация является обязательной, но не принудительной.

По словам Верещук, если человек откажется от эвакуации, он вынужден будет подписать бланк отказа о том, что человек понимает все последствия и несет ответственность за свою жизнь.

Обязательная эвакуация из Донецкой области: причины

Эвакуация из Донецкой области имеет несколько причин: первая и самая главная — сохранить жизни людей.

Вторая и не менее важная — зимой в Донецкой области не будет отопления.

— В Донецкой области абсолютно отсутствует газоснабжение, все газопроводы, которые можно было отремонтировать, отремонтировали, но, к сожалению, враг снова и снова уничтожает все, что помогло бы зимой обогреть людей.

Одним словом, тепла в Донецкой области в зимний период не будет.

33-я статья Кодекса о гражданской защите населения говорит о такой форме эвакуации, как обязательной. В Донецкой области 52 тысячи детей, их нужно эвакуировать, нельзя подвергать их смертельной опасности в зимний период без тепла, без света, без возможности обогреть, — сказала Верещук.

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего вечернего обращения 30 июля тоже призвал не медлить и эвакуироваться из Донбасса.

— Многие отказываются выезжать… Но это действительно нужно сделать. Это решение все равно придется принять. И чем раньше это будет сделано, чем больше людей выедет из Донецкой области сейчас, тем меньше людей российская армия успеет убить. Правительственное решение об обязательной эвакуации из Донецкой области есть, все организуется.

Полное сопровождение, полная помощь: логистическая и выплаты. Нужно только решение самих людей, которые до сих пор его не приняли для себя. Выезжайте, мы поможем, — сказал Зеленский.

Несколько дней назад мир снова содрогнулся от проявления российской жестокости и нового акта терроризма — обстрела колонии с украинскими военнопленными в Еленовке. Раньше мы рассказывали подробности убийства украинских военных.

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