Сборы под канонаду, прощание с домом и выезд под взрывы: как Белые Ангелы эвакуируют людей из Донецкой области

Донецкая область остается одной из самых горячих точек на карте боевых действий. Люди в населенных пунктах оказались в заложниках постоянных обстрелов оккупантов. Многие до сих пор не решаются покинуть свои дома.

Впрочем, есть те, кто самостоятельно звонит в полицию и просит о спасении. Мы расскажем, как полицейские из Белых Ангелов под постоянными обстрелами вывозят людей из прифронтовых поселков и городков.

Сегодня полицейские спасают людей в поселке Торское. Оно расположено менее чем за 10 км от линии фронта. Здесь нет ни одной уцелевшей улицы, везде гигантские воронки от снарядов. Под постоянными обстрелами все еще живут люди. Белые Ангелы эвакуируют семью с тремя детьми, им четыре, восемь и 16 лет.

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Эвакуация происходит очень быстро, ведь когда начнется следующий обстрел — не угадаешь. Собираются под канонаду. У подъезда — жаркие объятия на прощание с остающимися.

Другая семья уже в безопасном месте — у своих родственников. 11-летний Иван забрал с собой самое ценное — кота Барсика. Он благодарит Белых Ангелов за спасение.

А из Часового Яра полицейские за последние дни вывезли немало людей. Те просто не выдерживают ежедневных обстрелов оккупантов. Жители забирают с собой и собак, и кошек.

На прошлой неделе Кабинет министров одобрил механизм принудительной эвакуации детей из зон активных боевых действий — даже если взрослые не понимают всей опасности. Детальнее об этом читай по ссылке.

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Фото: Национальная полиция Украины