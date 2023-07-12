Когда я здесь, я действительно что-то делаю для окончания войны. Как голландский повар приехал волонтером в Украину

Украинское противостояние захватило не только граждан нашей страны. К войне за свободу присоединился весь мир, участвуют люди всех возрастов и национальностей.

От известного европейского шеф-повара до волонтера — такова история 50-летнего голландца Эдварда Хирсчфельда. За десятки лет работы в Европе он собрал немало наград. В частности, победил и несколько поваров из мишленовских ресторанов.

Однако голландец приехал в Украину, чтобы помогать военным и гражданским. Эдвард теперь в Украине, говорит, почти как местный: поселился недалеко от линии фронта на Донецком направлении и понемногу учит украинский.

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В своем доме волонтер собственноручно обустроил коптильню-гриль. И именно на ней рано утром начинает готовить очередную порцию еды для украинских военных.

Его призвание и страсть не оставили равнодушными украинских военных: на шевроне Эдварда красуется позывной Кухар.

Как решил ехать в Украину

Эдвард Хирсфельд вспоминает, что когда увидел первые новости о начале широкомасштабной войны в Украине, подумал, как будут выживать люди без коммуникаций здесь.

— Я думал, что не будет света, не будет газа. А я умею готовить без этого. Так что приехал сюда — рассказывает мужчина.

На его рабочем месте есть столько военных вещей, что хватило бы на целый музей. А на собственноручно сделанной коптильне Кухар каждое утро коптит мясо для военных. Делится, что за раз здесь можно приготовить 350 кг мяса.

Копченая курица хранится гораздо дольше жареного или печеного мяса, а это критически важно для военных на фронте.

А ещё Эдвард закупает качественную, вкусную пищу длительного хранения на пожертвования голландцев. Все это он сам привозит военным. Только за последние месяцы волонтер увез на фронт до 60 тонн продуктов.

Мужчина помогает не только едой: во время одного из визитов на фронт он также привез ВСУ три генератора и противоударный компьютер. Здесь его уже все хорошо знают.

О мотивации помогать

Голландец узнает о необходимом в тех или иных направлениях не только от знакомых или военных, но и из новостей. Именно он привез физрастворы, капельницы и другую помощь в Краматорскую больницу после обстрела местной пиццерии.

Но кроме этого, Эдвард выполняет ещё одну работу: фотографирует все то, что творит РФ на территории Украины. На любом выезде с ним всегда есть его камера.

— Есть много людей в Голландии, которые считают, что война — это далеко. Я могу вам доказать, что война всего за 24 часа езды на авто, — отмечает Эдвард.

Если я останусь в Голландии, то буду тем парнем, который жалуется на высокие цены на бензин и счета из-за этой войны. Но когда я здесь, то действительно что-то делаю для окончания этой войны.

Как весь мир сплачивается ради общей победы над Россией, можно также прочесть из нашего другого материала. Читай, как топовый адвокат в США стал топографом на фронте Украины.

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