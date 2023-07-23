Не боялась приехать в Украину, потому что хотела помочь! Удивительная история маленькой волонтерки из Японии

В Николаев приехала самая молодая волонтер из Японии, десятилетняя девочка Мираи Шираиши. Она узнала о войне в Украине по новостям и решила, что не может быть в стороне.

Я смотрела новости о войне на Украине и решила помогать.

Уже почти год девочка устраивает благотворительные акции на улицах Осаки и продает рисунки украинских детей. Рисует собственные и даже изготовила логотип с украинской символикой на футболках и организовала их продажу.

Так за год маленькая волонтерка уже насобирала несколько тысяч долларов для украинцев. Говорит, на этом останавливаться не планирует.

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Вместе с мамой девочка приехала в Украину в рамках проекта Детский взгляд на недетскую войну, чтобы собственными глазами увидеть, как живут украинские дети.

Я не боялась приехать в Украину, потому что хотела помочь украинским детям, встретиться с ними. Я совсем не думаю о страхе.

Именно в Николаеве Мираи впервые услышала сигнал воздушной тревоги и звук прилета российской ракеты.

Девочка очень много общается с детьми, рассказывающими ей о многомесячных обстрелах Николаева. А в зоопарке Мираи даже смогла своими глазами увидеть остаток от вражеской ракеты.

Ребёнок делится, что испытывает страх рядом со снарядом. Однако она не боится продолжать свою благотворительную деятельность. В родной Осаке девочка уже собирала средства для украинцев, в частности, для гимнастки Саши Паскаль, которая из-за российской ракеты потеряла ногу.

С собой Мираи возит украинский флаг. На нем девочка собирает подписи всех неравнодушных, кто приобщается к благотворительным акциям, которые она устраивает.

Впереди Мира ждет насыщенная программа. Девочка посетит еще многие города Украины, а как вернется, хочет организовать собственный фонд, чтобы каждый желающий из любого уголка мира мог послать средства в помощь украинским детям.

Не забывают о помощи и взрослые иностранцы. Читай, как голландский повар приехал волонтером в Украину, чтобы приблизить ее победу своими руками.

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Фото: ДнепрОГА