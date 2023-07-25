Беременная работает под обстрелами. Сильная история следователя из Волчанска, которая верна своей присяге

Не предала присягу и не пошла на сотрудничество с врагом — в Харьковской области в пограничном городе Волчанск работает следователем Юлия Гончаренко.

Уже в первый день полномасштабного вторжения российские войска оккупировали город, расквартировались в полицейском отделе, а самих правоохранителей один за другим бросали за решетку — принуждали к сотрудничеству.

Читай в нашем материале историю отчаянного следователя, которая беременная работает под обстрелами россиян.

Сейчас также смотрят

Беременной работает под обстрелами россиян — история отчаянного следователя

Юлия чудом смогла выбраться из оккупации, прибегла к уловкам, чтобы врагу не досталось оружие, а сразу после освобождения вернулась в Волчанск, где под обстрелами собирает доказательства военных преступлений России.

Май этого года, в двух километрах российская граница, здесь и Юлия. Враг два с половиной часа накрывает градами и минометами Старицу — село близ Волчанска.

Юлия Гончаренко — следователь из Волчанска, все это время пряталась под разрушенным мостом. Ей нужно было на другой берег, где от российских обстрелов погибла пара. Женщина должна была задокументировать преступление и отправить тела в морг. Но тогда хотя бы самой выжить.

Мы не можем им сказать “Подождите, не стреляйте, там погибшие”. Поэтому собралась с мыслями, чтобы никому не навредить, — говорит Юлия.

Женщина дождалась, когда россияне угомонятся, добралась на лодке до другого берега, провела следственные действия. Коллеги говорят, героизм в квадрате, потому что Юлия беременна. Даже сейчас, за несколько дней до декрета, она продолжает работать в опасном Волчанске.

— Я горжусь, что у меня такие подчиненные, самому хочется совершенствоваться, когда смотришь на них, — говорит начальник следственного отделения райуправления Нацполиции Харьковской области Владислав Ефаров.

Сейчас город с18 тыс. населения — как призрак. На улице ни души, оккупанты уничтожали дома уже после бегства. Юлия показывает, во что россияне превратили отдел полиции. В прошлом году, 24 февраля, на рассвете полицейских подняли по тревоге, раздали оружие, приказали выехать в Старый Салтов.

Поехала и Юлия. Ее двухлетний сын остался в Волчанске. Утром туда вошли российские войска. Женщина поняла, что может никогда больше не увидеть сына.

На тот момент ребенок уже находился под российским флагом, и я решила возвращаться назад, — вспоминает Юлия Гончаренко.

Оккупанты обустроили в отделе полиции штаб, оставшимся в городе полицейским приказали сдать оружие. Чтобы врагу ничего не досталось, Юлия повредила свой пистолет.

Уезжать из города полицейским запрещали. Их один за другим бросали за решетку и принуждали к сотрудничеству. Двое из следственного отдела оказались предателями.

Не было электричества и связи, бежать из Волчанска стало вопросом выживания, рассказывает Юлия. Однажды вместе с двумя коллегами решили бежать, делая вид, что гражданские. Повезло, что оккупанты тщательно не исследовали авто — в детских подгузниках следователь спрятала полицейский жетон.

Для меня было ценным его вывезти, оружие мы не сохранили, так хотя бы жетон, — говорит следователь.

Во время сентябрьского контрнаступления Вооруженных сил Украины Юлия вернулась домой. Дом ограблен — оккупанты искали ее, рассказали соседи.

И хотя пограничный город постоянно обстреливают, следователь решила работать именно здесь. Семья пока живет в Харькове. Однако женщина верит, что в ее родной город вернется жизнь, и сюда смогут переехать сразу после победы вместе с дочкой, которая вот-вот должна родиться.

Когда как ни сейчас, жизнь продолжается, еще услышим заветное слово “победа”.

Раньше мы рассказывали историю медсестры 128 бригады и о ее работе на фронте.

Хочешь оставаться в центре новостей? Подписывайся на Telegram и Instagram Вікон. У нас интересно!