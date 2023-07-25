Беременная работает под обстрелами. Сильная история следователя из Волчанска, которая верна своей присяге

Не предала присягу и не пошла на сотрудничество с врагом — в Харьковской области в пограничном городе Волчанск работает следователем Юлия Гончаренко.
Уже в первый день полномасштабного вторжения российские войска оккупировали город, расквартировались в полицейском отделе, а самих правоохранителей один за другим бросали за решетку — принуждали к сотрудничеству.
Читай в нашем материале историю отчаянного следователя, которая беременная работает под обстрелами россиян.
Юлия чудом смогла выбраться из оккупации, прибегла к уловкам, чтобы врагу не досталось оружие, а сразу после освобождения вернулась в Волчанск, где под обстрелами собирает доказательства военных преступлений России.
Май этого года, в двух километрах российская граница, здесь и Юлия. Враг два с половиной часа накрывает градами и минометами Старицу — село близ Волчанска.
Юлия Гончаренко — следователь из Волчанска, все это время пряталась под разрушенным мостом. Ей нужно было на другой берег, где от российских обстрелов погибла пара. Женщина должна была задокументировать преступление и отправить тела в морг. Но тогда хотя бы самой выжить.
Мы не можем им сказать “Подождите, не стреляйте, там погибшие”. Поэтому собралась с мыслями, чтобы никому не навредить, — говорит Юлия.
Мы не можем им сказать “Подождите, не стреляйте, там погибшие”. Поэтому собралась с мыслями, чтобы никому не навредить, — говорит Юлия.
Женщина дождалась, когда россияне угомонятся, добралась на лодке до другого берега, провела следственные действия. Коллеги говорят, героизм в квадрате, потому что Юлия беременна. Даже сейчас, за несколько дней до декрета, она продолжает работать в опасном Волчанске.
— Я горжусь, что у меня такие подчиненные, самому хочется совершенствоваться, когда смотришь на них, — говорит начальник следственного отделения райуправления Нацполиции Харьковской области Владислав Ефаров.
Сейчас город с18 тыс. населения — как призрак. На улице ни души, оккупанты уничтожали дома уже после бегства. Юлия показывает, во что россияне превратили отдел полиции. В прошлом году, 24 февраля, на рассвете полицейских подняли по тревоге, раздали оружие, приказали выехать в Старый Салтов.
Поехала и Юлия. Ее двухлетний сын остался в Волчанске. Утром туда вошли российские войска. Женщина поняла, что может никогда больше не увидеть сына.
На тот момент ребенок уже находился под российским флагом, и я решила возвращаться назад, — вспоминает Юлия Гончаренко.
На тот момент ребенок уже находился под российским флагом, и я решила возвращаться назад, — вспоминает Юлия Гончаренко.
Оккупанты обустроили в отделе полиции штаб, оставшимся в городе полицейским приказали сдать оружие. Чтобы врагу ничего не досталось, Юлия повредила свой пистолет.
Уезжать из города полицейским запрещали. Их один за другим бросали за решетку и принуждали к сотрудничеству. Двое из следственного отдела оказались предателями.
Не было электричества и связи, бежать из Волчанска стало вопросом выживания, рассказывает Юлия. Однажды вместе с двумя коллегами решили бежать, делая вид, что гражданские. Повезло, что оккупанты тщательно не исследовали авто — в детских подгузниках следователь спрятала полицейский жетон.
Для меня было ценным его вывезти, оружие мы не сохранили, так хотя бы жетон, — говорит следователь.
Для меня было ценным его вывезти, оружие мы не сохранили, так хотя бы жетон, — говорит следователь.
Во время сентябрьского контрнаступления Вооруженных сил Украины Юлия вернулась домой. Дом ограблен — оккупанты искали ее, рассказали соседи.
И хотя пограничный город постоянно обстреливают, следователь решила работать именно здесь. Семья пока живет в Харькове. Однако женщина верит, что в ее родной город вернется жизнь, и сюда смогут переехать сразу после победы вместе с дочкой, которая вот-вот должна родиться.
Когда как ни сейчас, жизнь продолжается, еще услышим заветное слово “победа”.
Когда как ни сейчас, жизнь продолжается, еще услышим заветное слово “победа”.
Раньше мы рассказывали историю медсестры 128 бригады и о ее работе на фронте.
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