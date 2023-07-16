Меня задело, что дети бегут с места на место, поэтому я пошла в военкомат. Медсестра 128 бригады о войне с 2014 года

Российско-украинская война разрушила планы и изменила жизнь миллионов украинцев. К сожалению, не все откровенно и честно понимали масштаб вторжения РФ в 2014 году, однако после начала полномасштабной войны в 2022 уже не нужно что-то объяснять.

Судьбы тех, к кому оккупанты пришли в 2014 году в дом, отличаются. Оксана, о которой мы сегодня расскажем, пошла на фронт через детей. Она рассказывает УП.Жизнь: её так задело, что дети бегут с места на место — сначала из Крыма, а затем из Лисичанска в Луганской области, — что взяла документы и пошла в военкомат в первый год войны.

О её истории на войне и работе медиком на фронте, рассказываем дальше.

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Женщина на войне

Попасть на фронт Оксане сразу не удалось: в далеком 2014 вокруг женщин с Востока Украины было немало стигм. Некоторые даже говорили Оксане, что она идет в армию “замаливать грехи” за мужа-сепаратиста.

Отдельной проблемы добавлял крайний возраст мобилизации — 40 лет.

Только летом её приняли в ряды 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады. Но в Дебальцево медик не уехала.

— Бригада тогда дислоцировалась в Дебальцево, и медицинскую роту отправили туда, — продолжает Оксана. — А меня оставили в ППД (пункт постоянной дислокации) в Закарпатье. Когда я спросила почему, командир откровенно сказал: “Ты своими настойчивыми хождениями по военкоматам вызвала подозрение, поэтому тебя проверяет СБУ”, — рассказывает женщина.

В конце концов она попала в Харьков, где набралась опыта операционной медсестры, а с тех пор постоянно находится на фронте.

Полномасштабное вторжение застало бригаду и Оксану в Днепропетровской области. Следовательно, начались постоянные передислокации горячими направлениями.

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Пела колыбельные по дороге в больницу

За время боевого опыта медик с позывным Ксюха видела много. Однако до сих пор вспоминает двух военных, которых очень сильно контузило, а на фоне потери собратьев прямо на их глазах, у них развился психоз.

— Машина маленькая, в ней одно лежачее место и два сиденья. Один парень на кровати, один прилег на сиденье, а я между ними сижу на полу. Ребята вскакивают, я успокаиваю их словами, стараюсь гладить и в какой-то момент начинаю петь колыбельную, как младенцам.

И они успокаиваются! А как только умолкаю, снова вскакивают и порываются бежать. И я снова начинаю напевать. Так мы на этом “Аа-а!” и доехали в больницу.

Потом один из ребят говорил, что в машине рядом с ним ехала мама.

За период полномасштабного вторжения наибольшее количество раненых, по словам Оксаны, было на Херсонском направлении.

В нескольких операционных работали сразу шесть хирургов, каждому раненому делали ПХО (первичную хирургическую обработку), затем открывали раны, доставали осколки или пули, ставили тампоны.

Всем шестерым хирургам ассистировала одна Оксана.

Она вспоминает, что, несмотря на тяжелые ранения, мотивированные и сильные мужчины рвались в бой как можно быстрее.

— У бойца ранение ноги, а он просит: “Мотайте скорее, мне надо обратно к ребятам, они там без меня”. И даже слышать не хочет о госпитале.

Помню одного парня, у которого осколком срезало пол лица. Нет носа, губ, я делаю перевязку, а он спрашивает: “А я буду целоваться?” “Будешь, Солнышко, но не сегодня”.

Когда бригада была в Бахмуте, Оксана ни дня не спала более трёх часов. Но выстояли и там: на операционном столе не умер ни один человек.

Почему война началась со стереотипов?

Когда на поле боя бывает затишье, медики могут оказать помощь местным. В такие периоды Оксана думает глубже, чем обычно, о войне и её причинах.

— Я из Лисичанска, и в 2014 году там было много людей, ожидавших Путина. Кто в этом виноват? Мы сами — украинцы. Ибо это деление на Западную и Восточную Украину появилось давно, ещё в советский период.

Женщина на собственном опыте убедилась, что стереотипы о населении Украины абсолютно лживы, но масса людей в это верят.

Осознать всю реальность происходящего в стабилизационных пунктах можно лишь прочитав об одном дне со стабпункта.

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