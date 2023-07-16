Рассказы

Меня задело, что дети бегут с места на место, поэтому я пошла в военкомат. Медсестра 128 бригады о войне с 2014 года

Виктория Мельник, редактор сайта 16 июля 2023, 18:00
Оксана
Фото: Украинская Правда. Жизнь

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