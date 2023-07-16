Розповіді

Мене зачепило, що діти тікають з місця на місце, тож я пішла у військкомат. Медсестра 128 бригади про війну з 2014

Вікторія Мельник, редакторка сайту 16 Липня 2023, 18:00
Оксана
Фото: Українська Правда. Життя

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