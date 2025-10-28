Прийшла прибрати — насправді працювала на Росію: СБУ викрила агентку у Дружківці

У прифронтовій Дружківці затримали жінку, яка збирала розвіддані про українських захисників, видаючи себе за клінерку.

Місцева мешканка пропонувала послуги з прибирання через місцеві Telegram-канали й так легально потрапляла до орендованих осель військових. Про це повідомили в СБУ.

Там вона фотографувала особисті речі, документи та техніку оборонців, а також намагалася непомітно випитувати інформацію про їхні бойові завдання й позиції. Усе зібране жінка надсилала російським кураторам через спеціальний чат-бот.

За даними слідства, російські спецслужби планували використовувати ці відомості для підготовки диверсійних операцій та спроб тиску на військових.

Затримання відбулося за місцем проживання підозрюваної. Під час обшуку правоохоронці вилучили телефон, через який вона передавала агентурну інформацію ворогу.

Нині жінці повідомлено про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 ККУ). Вона перебуває під вартою без можливості внесення застави. У разі доведення провини їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Комплекс заходів проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури.

А ще Вікна-Новини розповідали, як зрадників та колаборантів викриває СБУ.

