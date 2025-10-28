Для тебе Новини

Прийшла прибрати — насправді працювала на Росію: СБУ викрила агентку у Дружківці

Юлія Хоменко, редакторка сайту 28 Жовтня 2025, 15:00 2 хв.
Прийшла прибрати — насправді працювала на Росію: СБУ викрила агентку у Дружківці
Фото Служба Безпеки України

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь