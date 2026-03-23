“Обещал самосуд”: в Одессе мужчина захватил в плен бригаду скорой, спасавшей его мать

Обычный рабочий выезд одесской бригады скорой превратился в настоящий триллер с угрозами и захватом заложников. В Одессе местный житель заблокировал медиков, прибывших на помощь его матери, и устроил им жесткий психологический террор.

Нападение на медиков в Одессе: агрессивный мужчина взял в заложники бригаду

Как сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Одесской области, агрессия со стороны одессита началась еще на этапе звонка. Мужчина буквально атаковал диспетчеров линии 103 угрозами. Тем не менее, несмотря на неадекватное поведение заявителя, бригада №26 выехала на вызов, чтобы выполнить свой профессиональный долг перед пожилой женщиной.

— Мужчина, прикрываясь статусом военного, неоднократно угрожал диспетчерам 103, а впоследствии — взял в заложники бригаду ЭМП №26, прибывшую на вызов к его матери, — говорится в сообщении.

Как только врач и фельдшер зашли в помещение, ситуация приняла опасный оборот. Мужчина, выдававший себя за военнослужащего, заблокировал выходы и фактически взял медицинский персонал в заложники.

Прикрываясь статусом военного, агрессор начал давить на медиков. Вместо благодарности за помощь матери, он обещал врачу и фельдшеру устроить самосуд. Более того, мужчина манипулировал темой войны, угрожая медицинскому персоналу немедленной мобилизацией и отправкой на передовую —на нуль.

Штурм и развязка: как освобождали медиков

Для спасения коллег на место происшествия срочно вызвали правоохранителей, представителей частной службы охраны и специализированную психиатрическую бригаду. Совместными усилиями агрессора удалось унять, а медиков — вызволить из ловушки.

К счастью, на этот раз обошлось без физических травм, однако психологическое состояние бригады остается тяжелым. В Центре экстренной медицинской помощи подчеркивают, что подобные нападения на врачей во время выполнения обязанностей недопустимы, независимо от того, каким статусом пытается оправдаться нападавший.

