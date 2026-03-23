“Обіцяв самосуд”: в Одесі чоловік захопив у полон бригаду швидкої, яка рятувала його матір

Звичайний робочий виїзд одеської бригади швидкої перетворився на справжній трилер із погрозами та захопленням заручників. В Одесі місцевий мешканець заблокував медиків, які прибули на допомогу його матері, та влаштував їм жорсткий психологічний терор.

Напад на медиків в Одесі: агресивний чоловік взяв у заручники бригаду

Як повідомили у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Одеської області, агресія з боку одесита розпочалася ще на етапі дзвінка. Чоловік буквально атакував диспетчерів лінії 103 погрозами. Проте, попри неадекватну поведінку заявника, бригада №26 виїхала на виклик, щоб виконати свій професійний обов’язок перед літньою жінкою.

— Чоловік, прикриваючись статусом військового, неодноразово погрожував диспетчерам 103, а згодом — взяв у заручники бригаду ЕМД №26, яка прибула на виклик до його матері, — йдеться в повідомленні.

Щойно лікар та фельдшер зайшли до помешкання, ситуація набула небезпечного оберту. Чоловік, який видавав себе за військовослужбовця, заблокував виходи та фактично взяв медичний персонал у заручники.

Прикриваючись статусом військового, агресор почав тиснути на медиків. Замість вдячності за допомогу матері він обіцяв лікарю та фельдшеру влаштувати самосуд. Більше того, чоловік маніпулював темою війни, погрожуючи медичному персоналу негайною мобілізацією та відправкою на передову.

Штурм та розв’язка: як визволяли медиків

Для порятунку колег на місце події терміново викликали правоохоронців, представників приватної служби охорони та спеціалізовану психіатричну бригаду. Спільними зусиллями агресора вдалося вгамувати, а медиків — визволити з пастки.

На щастя, цього разу обійшлося без фізичних травм, проте психологічний стан бригади залишається важким. У Центрі екстреної медичної допомоги наголошують, що подібні напади на лікарів під час виконання обов’язків є неприпустимими незалежно від того, яким статусом намагається виправдатися нападник.

Надзвичайна ситуація може загрожувати кожному з нас. Раніше Дія представила серіал, де докладно пояснила, як поводитися в критичній ситуації.

