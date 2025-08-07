У центрі Черкас невідомий увірвався в заклад харчування і почав стрілянину, повідомляє поліція. Місцеві медіа вказують на захоплення одного з ресторанів McDonalds.

Оновлено (13:15): поліція Черкас затримала чоловіка. Повідомляється, що він зайшов до приміщення, здійснив кілька пострілів зі зброї, унаслідок чого сам себе поранив. Після цього зачинився у вбиральні.

Спецпризначенці КОРД затримали зловмисника, більше ніхто не постраждав. Його госпіталізовано. Подія сталась сьогодні близько 11 години. Одразу було введено спеціальну поліцейську операцію. Відвідувачів та персонал негайно евакуювали.

Поліція Черкас працювала на місці. Чоловік зі зброєю перебував всередині приміщення. Правоохоронці евакуювали відвідувачів та персонал.

Слідчо-оперативна група, спецпризначенці та медики перебували на місці. Речниця Головного управління нацполіції області Зоя Вовк розповіла у коментарі Суспільне Черкаси, що інцидент відбувся на вулиці Смілянській.

Місцеве видання Черкас 18000 поширило відео, на якому видно, як із ресторану виносять закривавленого чоловіка.

Обережно, чутливі кадри!

