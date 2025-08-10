Песики на сапах: як тваринки шукають нову родину у незвичний спосіб

Серфінг на воді разом із чотирилапими — саме так команда Dnipro SUP Team у Черкасах популяризує катання на сапах для усіх охочих. Нині таку активність спробували й мешканці комунального притулку для тварин. Для них це і соціалізація, і шанс знайти люблячу родину. Як тваринки та люди разом пробують серфінг — Вікна розповідають далі. Катання на сапах з тваринами: нове дозвілля у Черкасах Вони туляться до волонтерок, несміливо виступають на пісок і трішки губляться у новому для себе місці. Більшість мешканців комунального притулку для собак вперше бачить Дніпро, пісок і таку кількість людей навколо.Зооволонтерка Людмила каже, що вже й не пам’ятають, як Сью з’явилась у притулку. Але лагідна і скромна собачка дуже чекає на свою людину і родину. Вона знову почала довіряти людям і стане чудовою компаньйонкою навіть під час прогулянок на сапах. Для зооволонтерів це ще одна можливість показати людям песика з різних сторін. — Показати, як вона поводить себе десь, окрім вольєра, як вона поводиться на воді, на пляжі, в соціальному житті. Зараз я вірю, що в неї з’явилось більше шансів на нову родину. Дуже класна собака. Фросю евакуювали до комунального притулку Черкас з Херсону одразу після його деокупації, але вона настільки прикипіла душею до зооволонтерки, яка з нею займалась впродовж останніх трьох років, що стала частиною її родини. Нині вже два місяці вони разом. — Через те, що цуценят залишили, а її саму привезли, вона була така сумна весь час, дивилась просто у далечінь. Її довіру було важко заслужити, але я почала з нею гуляти. Я її довіру заслужила, — розповідає Лілія. Вона була однією із 300 собак, яких ми привчаємо, соціалізуємо, вигулюємо. Поки я не поїхала на три тижні у відпустку, а потім приїжджаю, і вона стрибає, очі повні радості. Тепер це моя собака. Тепер Ліля вчить Фросю не боятися води. Для тварин станція закупила кілька рятувальних жилетів про всяк випадок. Читати на тему Лікують малечу любов’ю: як переселенка з Херсону та її собаки рятують від травм війни Олена змінила місце проживання, але не змінила справи свого життя. Тепер разом з песиками продовжує допомагати дітям в Одесі. Евакуйована з Херсону Банні також готується до запливу на сапах із зооволонтеркою Оленою. Це її перший досвід і Олена сподівається, що її, таку тендітну і лагідну, помітять і Банні знайде собі люблячу родину. — Це все для неї нове, але треба ці кордони порушувати, щоб вона могла нормально почувати себе в соціумі, не лякатися ні машин, ні велосипедів, і навіть піску. Тому що вони ніколи по пісочку не ходили. Вона дуже спокійна, товаришує з іншими собаками, котів не чіпає. Команда Dnipro SUP Team дружня до тварин. У кожного зі співвласників є чотирилапі. Тому тут не лише допомагають закривати збори для захисників, а й активно підтримують ось такі соціальні проекти. Співзасновник компанії Олександр Заруба стверджує: хотів би, щоб всі песики й котики мали своїх хазяїв. Тому вони готові популяризувати відпочинок на сапах разом з чотирилапими улюбленцями. Зооволонтери спочатку спробували стати на сапи з власними собаками, а потім показали інший світ мешканцям притулку, а самих песиків потенційним родинам. Хочеш допомогти тваринкам без опіки, але не можеш взяти додому? Ми зібрали способи, за допомогою яких ти можеш підтримати хвостиків. Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно! Теги: Тварини, Черкаси Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter