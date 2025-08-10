Песики на сапах: як тваринки шукають нову родину у незвичний спосіб

Серфінг на воді разом із чотирилапими — саме так команда Dnipro SUP Team у Черкасах популяризує катання на сапах для усіх охочих. Нині таку активність спробували й мешканці комунального притулку для тварин.

Для них це і соціалізація, і шанс знайти люблячу родину. Як тваринки та люди разом пробують серфінг — Вікна розповідають далі.

Катання на сапах з тваринами: нове дозвілля у Черкасах

Вони туляться до волонтерок, несміливо виступають на пісок і трішки губляться у новому для себе місці. Більшість мешканців комунального притулку для собак вперше бачить Дніпро, пісок і таку кількість людей навколо.

Зооволонтерка Людмила каже, що вже й не пам’ятають, як Сью з’явилась у притулку. Але лагідна і скромна собачка дуже чекає на свою людину і родину.

Вона знову почала довіряти людям і стане чудовою компаньйонкою навіть під час прогулянок на сапах. Для зооволонтерів це ще одна можливість показати людям песика з різних сторін.

— Показати, як вона поводить себе десь, окрім вольєра, як вона поводиться на воді, на пляжі, в соціальному житті. Зараз я вірю, що в неї з’явилось більше шансів на нову родину. Дуже класна собака.

Фросю евакуювали до комунального притулку Черкас з Херсону одразу після його деокупації, але вона настільки прикипіла душею до зооволонтерки, яка з нею займалась впродовж останніх трьох років, що стала частиною її родини. Нині вже два місяці вони разом.

— Через те, що цуценят залишили, а її саму привезли, вона була така сумна весь час, дивилась просто у далечінь. Її довіру було важко заслужити, але я почала з нею гуляти. Я її довіру заслужила, — розповідає Лілія.

Вона була однією із 300 собак, яких ми привчаємо, соціалізуємо, вигулюємо. Поки я не поїхала на три тижні у відпустку, а потім приїжджаю, і вона стрибає, очі повні радості. Тепер це моя собака.

Тепер Ліля вчить Фросю не боятися води. Для тварин станція закупила кілька рятувальних жилетів про всяк випадок.

Евакуйована з Херсону Банні також готується до запливу на сапах із зооволонтеркою Оленою. Це її перший досвід і Олена сподівається, що її, таку тендітну і лагідну, помітять і Банні знайде собі люблячу родину.

— Це все для неї нове, але треба ці кордони порушувати, щоб вона могла нормально почувати себе в соціумі, не лякатися ні машин, ні велосипедів, і навіть піску. Тому що вони ніколи по пісочку не ходили. Вона дуже спокійна, товаришує з іншими собаками, котів не чіпає.

Команда Dnipro SUP Team дружня до тварин. У кожного зі співвласників є чотирилапі. Тому тут не лише допомагають закривати збори для захисників, а й активно підтримують ось такі соціальні проекти.

Співзасновник компанії Олександр Заруба стверджує: хотів би, щоб всі песики й котики мали своїх хазяїв. Тому вони готові популяризувати відпочинок на сапах разом з чотирилапими улюбленцями.

Зооволонтери спочатку спробували стати на сапи з власними собаками, а потім показали інший світ мешканцям притулку, а самих песиків потенційним родинам.

Хочеш допомогти тваринкам без опіки, але не можеш взяти додому? Ми зібрали способи, за допомогою яких ти можеш підтримати хвостиків.

