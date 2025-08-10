Песики на сапах: как животные ищут новую семью необычным способом

Серфинг на воде вместе с четырехлапыми — именно так команда Dnipro SUP Team в Черкассах популяризирует катание на сапах для всех желающих. В настоящее время такую активность попробовали и жители коммунального приюта для животных.

Для них это и социализация, и шанс найти любящую семью. Как животные и люди вместе пробуют серфинг — Вікна рассказывают далее.

Катание на сапах с животными: новый досуг в Черкассах

Они прижимаются к волонтерам, робко становятся на песок и немного теряются в новом для себя месте. Большинство жителей коммунального приюта для собак впервые видят Днепр, песок и такое количество людей вокруг.

Зооволонтер Людмила говорит, что уже и не помнят, как Сью появилась в приюте. Но кроткая и скромная собачка очень ждет своего человека и семью.

Она снова начала доверять людям и станет замечательной компаньонкой даже во время прогулок на сапах. Для зооволонтеров это еще одна возможность показать людям собачку с разных сторон.

— Показать, как она ведет себя где-то, кроме вольера, как она ведет себя на воде, на пляже, в социальной жизни. Сейчас я верю, что у нее появилось больше шансов на новую семью. Очень классная собака.

Фросю эвакуировали в коммунальный приют Черкасс из Херсона сразу после его деоккупации, но она настолько прикипела душой к зооволонтеру, которая с ней занималась последние три года, что та стала частью ее семьи. Сейчас уже два месяца они вместе.

— Из-за того, что щенков оставили, а ее саму привезли, она была такая печальная все время, смотрела просто вдаль. Ее доверие было тяжело заслужить, но я начала с ней гулять. Я ее доверие заслужила, — рассказывает Лилия.

Она была одной из 300 собак, которых мы приучаем, социализируем, выгуливаем. Пока я не уехала на три недели в отпуск, а потом приезжаю, и она прыгает, глаза полны радости. Теперь это моя собака.

Теперь Лиля учит Фросю не бояться воды. Для животных станция закупила несколько спасательных жилетов на всякий случай.

Эвакуированная из Херсона Банни также готовится к заплыву на сапах с зооволонтером Еленой. Это ее первый опыт и Елена надеется, что ее, такую хрупкую и ласковую, заметят и Банни найдет себе любящую семью.

— Это все для нее новое, но надо эти границы разрушать, чтобы она могла нормально чувствовать себя в социуме, не пугаться ни машин, ни велосипедов и даже песка. Потому что они никогда по песочку не ходили. Она очень спокойная, дружит с другими собаками, кошек не трогает.

Команда Dnipro SUP Team дружна с животными. У каждого из совладельцев есть четырехлапые. Поэтому здесь не только помогают закрывать сборы для защитников, но и активно поддерживают такие социальные проекты.

Соучредитель компании Александр Заруба утверждает: хотел бы, чтобы все собачки и котики имели своих хозяев. Поэтому они готовы популяризировать отдых на сапах вместе с четырехлапыми любимцами.

Зооволонтеры сначала попытались встать на сапы с собственными собаками, а затем показали другой мир жителям приюта, а самих собачек потенциальным семьям.

