Стрельба в МакДональдсе Черкасс: что с нападающим

В центре Черкасс прямо сейчас неизвестный ворвался в заведение питания и начал стрельбу, сообщает полиция. Местные медиа указывают на захват одного из ресторанов McDonalds.

Стрельба в Черкассах: мужчина захватил ресторан McDonalds

Сейчас полиция Черкасс работает на месте. Предварительно известно, что мужчина с оружием находится внутри помещения. Полицейские эвакуировали посетителей и персонал.

Следственно-оперативная группа, спецназовцы и медики находятся по указанному адресу. Местных просят не приближаться к месту инцидента.

Представитель Главного управления нацполиции области Зоя Вовк рассказала в комментарии Суспільне Черкаси, что инцидент происходит на улице Смелянской.

Новость дополняется…

Чрезвычайная ситуация может угрожать любому из нас. Ранее Дія представила сериал, где подробно объяснила, как вести себя в критической ситуации.

