День города в Черкассах в 2025: как будут праздновать во время войны

Черкассы — город на крутых склонах Днепра, где навсегда остался Кобзарь. Это историческое место, в котором прошлое продолжает жить и вдохновлять.

Когда-то именно здесь, ещё до основания Запорожской Сечи, ковали казачью республику, а во время Хмельниччины и Колиивщины упорно боролись за свободу.

Замковая гора, храм Белый Лотос, дом братьев Тиверовских, Музей Кобзаря — наследие Черкасс щедро и открытое для туристов.

Когда в 2025 году славный город празднует свой День рождения и известна ли его афиша — в материале.

Когда День города Черкассы

До 2014 года город отмечал свой День в начале июня, и эта традиция так прочно вошла в привычку горожан, что и сейчас в начале лета в Черкассах вспоминают о прежнем празднике.

Однако официально День города Черкассы отмечают на третьей неделе сентября. Дата приурочена к историческому событию: первому упоминанию в летописных источниках, которое датируется 1482 годом.

Хотя дату с июня на сентябрь начали переносить с 2014 года, изменения в Устав территориальной громады Черкасс по этому поводу внесли лишь четыре года назад.

Впервые же отменили июньские празднования в связи с внеочередными выборами президента Украины.

В 2025 году празднование Дня города приходится на третью неделю сентября — это 15-21 число.

День города Черкассы: известна ли программа мероприятий

Даже во время войны музы в городе не молчат, и культурная жизнь продолжается: проходят концерты местных музыкальных групп, спектакли, благотворительные инициативы в поддержку ВСУ, разнообразные мастер-классы.

Однако празднование Дня города всегда связано со скоплением людей, что подвергает их опасности. В прошлом году заместительница городского головы Черкасс Анастасия Чубина сообщила горожанам, что с празднованием лучше повременить.

“Празднований не будет, как и в любой год войны. Никаких торжественных мероприятий. Победим — отпразднуем”, — сказала представительница власти.

В этом году программа мероприятий празднования Дня города в Черкассах пока не обнародована, и заявлений местной администрации относительно праздника (или его отмены) нет.

Больше информации ищи на портале Сherkasy-rada.gov.ua.

Источник фото: Википедия.

